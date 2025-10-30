Globo anuncia estreia de ‘Em Família com Eliana’ em 2026

A Globo anunciou para o dia 15 de março de 2026 a estreia do novo programa dominical de Eliana, intitulado Em Família. A atração irá ao ar às 12h30, antecedendo o programa Temperatura Máxima, que começará às 13h55. Essa mudança na grade de programação visa reorganizar os conteúdos de entretenimento e filmes antes da transmissão de futebol.

A emissora já comunicou as alterações às agências de publicidade, que estão em negociação para conseguir patrocinadores para o novo programa. Inicialmente, a ideia era que Em Família fosse exibido antes das partidas de futebol, mas a Globo corrigiu a estratégia para garantir uma audiência maior para os jogos da tarde.

Este programa marca a primeira vez que Eliana será apresentadora fixa na Globo, após mais de dez anos de carreira no SBT. Em Família promete trazer entretenimento voltado para as famílias, combinando música e histórias emocionantes, além de permitir a interação do público presente no estúdio.

Um dos principais quadros da atração será Minha Família é um Show, que se inspira em um formato europeu adquirido pela emissora. Nesse quadro, famílias formam grupos e competem entre si em apresentações musicais, criando uma atmosfera de diversão e leveza.

Durante a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá entre junho e julho, o programa terá edições ao vivo, seguindo o formato de outros programas dominicais da emissora, como Caldeirão com Marcos Mion e Domingão com Luciano Huck. Em Família seguirá sendo exibido até dezembro de 2026, e há a possibilidade de renovação para 2027, dependendo da audiência.

Representantes da emissora consideram Em Família uma parte fundamental da reformulação dos domingos, com o objetivo de aumentar a presença feminina na programação e expandir o apelo comercial desta faixa horária.