‘Os outros’ traz nova perspectiva na história da arte

A exposição “Os Outros”, do pintor Gustavo Schossler, será inaugurada no próximo sábado, dia 1º, das 11h às 13h, no Museu do Paço, que fica no prédio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esta é a primeira exposição individual do artista e reúne uma série de pinturas a óleo que discutem as temáticas de presença e ausência na arte, além de levantar questões sobre quem tem o direito de ser retratado.

Tradicionalmente, o gênero do retrato é associado a figuras como reis e guerreiros. No entanto, Schossler apresenta uma nova abordagem ao focar em indivíduos que costumam ser marginalizados. Suas obras trazem à tona rostos e corpos de pessoas albinas, homens e mulheres trans e um imigrante africano, colocando-os no centro das suas telas. O artista busca gerar reflexões sobre temas como representação, visibilidade e pertencimento.

A ideia central de Schossler parte da “alteridade”, ou seja, do reconhecimento do outro como uma parte importante da experiência humana. Através de suas pinturas, ele não apenas retrata pessoas, mas cria um espaço de interação entre o artista, os retratados e o público. Esse encontro é essencial para que os espectadores possam questionar o que define identidade e diferença, estimulando uma reflexão sobre a forma como enxergam a si mesmos e o mundo ao seu redor.

A artista visual Mariza Carpes, que acompanha o trabalho de Schossler, ressalta que suas obras requerem um olhar atento e um tempo prolongado de observação. Cada pintura revela camadas de significado que ajudam a entender melhor o retratado e o próprio ofício de pintar.

Formado em desenho e pintura no Studio Escalier, na França, onde também lecionou, e no Ryder Studio, nos Estados Unidos, Schossler se insere na linha do Clássico Contemporâneo. Essa abordagem combina técnicas tradicionais de pintura com temas e narrativas contemporâneas.

Os variados personagens da exposição foram conhecidos pelo artista em encontros informais, redes sociais ou por meio de amigos ao longo dos últimos anos. O processo de aproximação e escuta com cada indivíduo é fundamental para a criação das suas obras. Schossler se esforça para retratar essas pessoas de maneira que respeite suas identidades, evitando estereótipos.

A exposição também serve como um espaço simbólico, onde diversas vivências se tornam visíveis. Assim, “Os Outros” vai além da técnica de pintura, abordando também o contexto social tanto dos que estão retratados quanto dos que admiram as obras.

Antes desta estreia em Porto Alegre, Schossler participou de exposições coletivas renomadas, como o Herbert Smith Freehills Portrait Award, da National Portrait Gallery em Londres. Agora, “Os Outros” marca um novo capítulo em sua carreira, consolidando sua identidade artística.

Mariza Carpes observa que o artista amplia o conceito de retrato ao incluir pessoas de diferentes realidades, criando um diálogo entre universos distintos. Para ela, suas obras representam um encontro entre o real e o simbólico, onde cada personagem é acolhido pelo olhar do pintor.

Com esta nova exposição, Schossler retorna à sua cidade natal, trazendo ao público local o resultado de um trabalho que une técnica refinada, observação cuidadosa e profunda reflexão sobre a humanidade. “Os Outros” ficará em exibição de 3 de novembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Museu do Paço, que está localizado na Praça Montevidéu, 10, no Centro Histórico de Porto Alegre. A entrada para a mostra é gratuita.