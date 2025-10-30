Suspeito de se passar por piloto engana mulheres

Curitiba – Um jovem de 23 anos foi detido sob suspeita de se passar por piloto de avião para enganar mulheres em diferentes estados do país. A prisão aconteceu na quinta-feira (30) no bairro Uberaba, em Curitiba, durante uma operação da Polícia Civil do Paraná.

O suspeito está sendo investigado por aplicar golpes de estelionato amoroso e também por compartilhar conteúdo de pornografia infantil em aplicativos de relacionamento. Segundo o delegado Rodrigo Rederde, o homem utilizava perfis falsos para iniciar relacionamentos com suas vítimas antes de cometer os crimes. Ele estabelecia um vínculo e, ao ganhar a confiança das mulheres, iniciava a aplicação dos golpes.

De acordo com as investigações, o jovem oferecia passagens aéreas a preços muito abaixo do mercado, o que ajudava a reforçar sua farsa como piloto. Após conquistar a confiança das vítimas, ele passava a enviar vídeos com conteúdo de pornografia infantil, um comportamento considerado muito grave.

A investigação foi iniciada em maio deste ano, após uma série de denúncias recebidas pela Polícia Civil do Paraná. As equipes de investigação conseguiram identificar contas falsas usadas pelo suspeito e rastrear pagamentos feitos por algumas das vítimas em relação às passagens aéreas que ele supostamente oferecia.

Durante a operação, que contou com a colaboração da Polícia Científica do Paraná, foram apreendidos celulares e outros dispositivos eletrônicos na casa do suspeito. O material coletado será submetido a perícia, o que poderá auxiliar na identificação de novas vítimas e na coleta de provas adicionais.

O jovem já possui antecedentes criminais por roubo e estelionato. Ele agora enfrentará acusações por estelionato amoroso, falsidade ideológica e por compartilhar pornografia infantojuvenil.