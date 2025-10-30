Notícias

Câmara aprova doação de terreno para campus do IFMS em Campo Grande

Alunos do Instituto Federal estiveram hoje na Câmara para acompanhar a votação

Na última quinta-feira (30), a Câmara de Vereadores de Campo Grande aprovou, durante uma sessão ordinária, um projeto importante para a educação na cidade. O Projeto de Lei 12.125/25, enviado pela Prefeitura, autoriza a doação de uma área pública avaliada em R$ 5,5 milhões à União. Essa área será utilizada para a construção de um novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O novo campus será localizado na Avenida Gury Marques, na região do Bairro Centro Oeste, e tem como objetivo atender, principalmente, os bairros das áreas Bandeira e Anhanduizinho. O investimento total estimado para a obra é de R$ 17 milhões, com previsão de conclusão em até 60 meses. O campus terá capacidade para atender inicialmente 1.400 estudantes, podendo chegar a até 2.000 alunos.

O foco do novo campus será oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio, além de formação inicial e continuada e cursos superiores tecnológicos. Essa iniciativa visa ampliar o acesso à educação profissional gratuita na capital, atendendo à demanda crescente de jovens que buscam oportunidades de qualificação.

Durante a votação, representantes do IFMS acompanharam de perto o processo. A pró-reitora de ensino, Cláudia Santos Fernandes, expressou gratidão pela aprovação do projeto e enfatizou a importância da expansão da instituição. Ela destacou que o novo campus permitirá que os alunos cursam o ensino médio junto com a formação técnica, saindo da instituição já com uma profissão, o que facilita o ingresso no mercado de trabalho ou a continuidade nos estudos.

Cláudia também ressaltou a urgência dessa ampliação, mencionando que, atualmente, para cada vaga disponível no campus de Campo Grande, há entre nove e dez estudantes que não conseguem matrícula, evidenciando a demanda por mais oportunidades.

A reitora do IFMS, Elaine Borges Monteiro Cassiano, se encontra em Brasília, onde participa de reuniões com representantes da bancada federal de Mato Grosso do Sul e com o Ministério da Educação (MEC) para discutir a liberação dos recursos necessários para a obra.

Com a aprovação do projeto pela Câmara, o próximo passo é que o prefeito sancione a proposta e formalize a doação da área, permitindo o início das obras do segundo campus do IFMS em Campo Grande. Essa é uma importante conquista para a educação na cidade, que promete beneficiar milhares de estudantes nos próximos anos.

