‘Acerte ou caia!’ tem 11 celebridades em novo desafio neste domingo

Neste domingo, 2 de outubro, a Record TV traz de volta o clima de emoção e entretenimento com mais uma edição do game show “Acerte ou Caia!”, que será apresentado por Tom Cavalcante a partir das 15h30. O programa mistura humor, desafios de conhecimento e adrenalina, com prêmios que podem chegar a impressionantes R$ 300 mil.

Nesta edição especial, 11 celebridades irão competir entre si, enfrentando o famoso “buraco do palco”. Apenas uma delas sairá como vencedora. Estão entre os convidados a atriz Maria Clara Gueiros, o rapper Thaíde, a comediante Solange “Gaga de Ilhéus” e o cantor Thiago Bertoldo, que é conhecido por sua parceria com Thaeme.

Além deles, a apresentadora Mônica Fonseca, famosa pelo “Link Podcast”, também fará parte do time. As atrizes Marcella Muniz e Francis Helena, o humorista Marcos Castro, e a dupla sertaneja Jonatha & Cristiano, que competirão individualmente, completam a lista de participantes. O grupo ainda conta com a presença do bombeiro JP Gadelha, que ficou conhecido após sua participação na 12ª edição de “A Fazenda”.

O programa é produzido pela Boxfish e sob a direção de David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto. Todos os episódios do programa estão disponíveis na plataforma de streaming Record Plus, onde os fãs podem assistir às edições anteriores na íntegra.

Prepare-se para uma tarde cheia de emoções, risadas e muita competição!