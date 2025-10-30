Princesa dos Campos revela novidades na Exponi 50

A Princesa dos Campos, uma das empresas mais tradicionais do transporte rodoviário no Brasil, está prestes a dar um passo significativo em sua história. A companhia, que desde 1934 é referência no transporte de pessoas e cargas fracionadas, irá apresentar sua nova marca na Exponi 50, a 11ª Exposição de Ônibus Novos e Antigos. O evento ocorrerá na garagem da Auto Viação Redentor, em Curitiba, no dia 8 de novembro, das 9h às 17h, com o anúncio da nova identidade visual marcado para as 10h.

Com quase 90 anos de atuação, a Princesa dos Campos conecta mais de 80 cidades nas regiões de Paraná, interior de São Paulo e Santa Catarina. Anualmente, milhões de passageiros e toneladas de carga são transportados em suas rotas. A presidente do Conselho de Administração, Sueli Gulin Calabrese, expressou orgulho pela trajetória da empresa e do impacto que teve no desenvolvimento econômico das regiões atendidas.

A empresa possui um legado de inovações. Ao longo dos anos, já participou de momentos históricos, como o transporte de obras de arte, o fretamento para grandes empresas e a entrega de correspondências oficiais. Durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo enfrentando a escassez de combustíveis, a Princesa dos Campos ajudou a manter a conexão entre cidades importantes do Sul do país, utilizando um sistema adaptado de motorização.

Com a nova marca, resultado de um ano de pesquisas e estudo sobre tendências de mobilidade, a empresa busca se modernizar e alinhar-se ao futuro. O lançamento está previsto para reunir autoridades, parceiros e clientes, mostrando um novo visual que reflete um compromisso com soluções de mobilidade inteligente e sustentável.

Sueli Gulin Calabrese ressaltou que o objetivo é preparar a empresa para mais 90 anos de história, mantendo o foco na experiência do cliente e na facilidade de acesso ao transporte. A Princesa dos Campos continua a ser um pilar do transporte rodoviário no Brasil, contribuindo para o crescimento econômico e a mobilidade das pessoas.

Exponi – Exposição de ônibus Novos e Antigos

Data: 8 de novembro de 2025

Horário: 9h às 17h (anúncio da nova marca às 10h)

Local: Garagem da Auto Viação Redentor, Curitiba – PR