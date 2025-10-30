Números consolidados de 29 de outubro de 2025

Em uma quarta-feira marcada por uma partida importante da Libertadores, a transmissão esportiva da Globo sofreu com o atraso do jogo, mesmo assim, o Flamengo garantiu sua classificação para a fase final do campeonato.
No entanto, o destaque da noite foi a novela Três Graças. Exibida mais cedo, a atração superou o Jornal Nacional e voltou a ser o programa mais assistido da televisão. Por outro lado, a série Mãe também obteve um aumento na média de público, se destacando na concorrência.
O Jornal da Band alcançou a terceira colocação na audiência, superando as atrações do SBT. Essa competição no cenário televisivo mostra como as emissoras estão se esforçando para conquistar a atenção do público.
Aqui estão os números de audiência da programação do dia 29 de outubro de 2025, em São Paulo:
Na Globo, os principais programas tiveram os seguintes índices:
- Hora 1 – 4,7
- Bom Dia SP – 9,9
- Bom Dia Brasil – 10,6
- Encontro com Patrícia Poeta – 8,4
- Mais Você – 8,1
- SP1 – 10,4
- Globo Esporte – 10,3
- Jornal Hoje – 12,3
- Edição Especial: Terra Nostra – 12,8
- Sessão da Tarde: Minha Vida em Marte – 11,4
- SPTV – 12,3
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem – 15,2
- Êta Mundo Bom! – 18,4
- SP2 – 20,3
- Dona de Mim – 21,4
- Jornal Nacional – 22,9
- Três Graças – 23,8
- Libertadores: Racing x Flamengo – 19,8
- Segue o Jogo – 11,4
- Que História é Essa, Porchat? – 7,5
- Jornal da Globo – 5,7
- Conversa com Bial – 4,0
- Dona de Mim (reapresentação) – 3,4
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola – 3,2
Na Record TV:
- Balanço Geral Manhã – 1,7
- Balanço Geral Manhã II – 3,3
- Fala Brasil – 4,1
- Hoje em Dia – 3,9
- Cidade Alerta – 8,4
- Jornal da Record – 8,3
- Mãe – 7,1
- A Fazenda 17 – 6,4
No SBT:
- Bom Dia & Cia – 1,3
- Alô Você – 3,8
- Maria do Bairro – 3,6
- SBT Brasil – 3,8
- Programa do Ratinho – 3,6
E na Band:
- Jogo Aberto – 1,4
- Brasil Urgente – 3,0
- Jornal da Band – 3,6
Esses dados mostram como a concorrência entre as emissoras continua acirrada e como as escolhas do público refletem os interesses e as preferências atuais na televisão brasileira. Cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, um dado importante para o mercado publicitário.