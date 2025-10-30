Números consolidados de 29 de outubro de 2025

Em uma quarta-feira marcada por uma partida importante da Libertadores, a transmissão esportiva da Globo sofreu com o atraso do jogo, mesmo assim, o Flamengo garantiu sua classificação para a fase final do campeonato.

No entanto, o destaque da noite foi a novela Três Graças. Exibida mais cedo, a atração superou o Jornal Nacional e voltou a ser o programa mais assistido da televisão. Por outro lado, a série Mãe também obteve um aumento na média de público, se destacando na concorrência.

O Jornal da Band alcançou a terceira colocação na audiência, superando as atrações do SBT. Essa competição no cenário televisivo mostra como as emissoras estão se esforçando para conquistar a atenção do público.

Aqui estão os números de audiência da programação do dia 29 de outubro de 2025, em São Paulo:

Na Globo, os principais programas tiveram os seguintes índices:

Hora 1 – 4,7

– 4,7 Bom Dia SP – 9,9

– 9,9 Bom Dia Brasil – 10,6

– 10,6 Encontro com Patrícia Poeta – 8,4

– 8,4 Mais Você – 8,1

– 8,1 SP1 – 10,4

– 10,4 Globo Esporte – 10,3

– 10,3 Jornal Hoje – 12,3

– 12,3 Edição Especial: Terra Nostra – 12,8

– 12,8 Sessão da Tarde: Minha Vida em Marte – 11,4

– 11,4 SPTV – 12,3

– 12,3 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem – 15,2

– 15,2 Êta Mundo Bom! – 18,4

– 18,4 SP2 – 20,3

– 20,3 Dona de Mim – 21,4

– 21,4 Jornal Nacional – 22,9

– 22,9 Três Graças – 23,8

– 23,8 Libertadores: Racing x Flamengo – 19,8

– 19,8 Segue o Jogo – 11,4

– 11,4 Que História é Essa, Porchat? – 7,5

– 7,5 Jornal da Globo – 5,7

– 5,7 Conversa com Bial – 4,0

– 4,0 Dona de Mim (reapresentação) – 3,4

– 3,4 Comédia na Madruga: Vai Que Cola – 3,2

Na Record TV:

Balanço Geral Manhã – 1,7

– 1,7 Balanço Geral Manhã II – 3,3

– 3,3 Fala Brasil – 4,1

– 4,1 Hoje em Dia – 3,9

– 3,9 Cidade Alerta – 8,4

– 8,4 Jornal da Record – 8,3

– 8,3 Mãe – 7,1

– 7,1 A Fazenda 17 – 6,4

No SBT:

Bom Dia & Cia – 1,3

– 1,3 Alô Você – 3,8

– 3,8 Maria do Bairro – 3,6

– 3,6 SBT Brasil – 3,8

– 3,8 Programa do Ratinho – 3,6

E na Band:

Jogo Aberto – 1,4

– 1,4 Brasil Urgente – 3,0

– 3,0 Jornal da Band – 3,6

Esses dados mostram como a concorrência entre as emissoras continua acirrada e como as escolhas do público refletem os interesses e as preferências atuais na televisão brasileira. Cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, um dado importante para o mercado publicitário.