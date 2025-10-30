Notícias

Números consolidados de 29 de outubro de 2025

Cena de Três Graças. Foto: Reprodução/TV Globo
confira os números consolidados de 29/10/2025

Em uma quarta-feira marcada por uma partida importante da Libertadores, a transmissão esportiva da Globo sofreu com o atraso do jogo, mesmo assim, o Flamengo garantiu sua classificação para a fase final do campeonato.

No entanto, o destaque da noite foi a novela Três Graças. Exibida mais cedo, a atração superou o Jornal Nacional e voltou a ser o programa mais assistido da televisão. Por outro lado, a série Mãe também obteve um aumento na média de público, se destacando na concorrência.

O Jornal da Band alcançou a terceira colocação na audiência, superando as atrações do SBT. Essa competição no cenário televisivo mostra como as emissoras estão se esforçando para conquistar a atenção do público.

Aqui estão os números de audiência da programação do dia 29 de outubro de 2025, em São Paulo:

Na Globo, os principais programas tiveram os seguintes índices:

  • Hora 1 – 4,7
  • Bom Dia SP – 9,9
  • Bom Dia Brasil – 10,6
  • Encontro com Patrícia Poeta – 8,4
  • Mais Você – 8,1
  • SP1 – 10,4
  • Globo Esporte – 10,3
  • Jornal Hoje – 12,3
  • Edição Especial: Terra Nostra – 12,8
  • Sessão da Tarde: Minha Vida em Marte – 11,4
  • SPTV – 12,3
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem – 15,2
  • Êta Mundo Bom! – 18,4
  • SP2 – 20,3
  • Dona de Mim – 21,4
  • Jornal Nacional – 22,9
  • Três Graças – 23,8
  • Libertadores: Racing x Flamengo – 19,8
  • Segue o Jogo – 11,4
  • Que História é Essa, Porchat? – 7,5
  • Jornal da Globo – 5,7
  • Conversa com Bial – 4,0
  • Dona de Mim (reapresentação) – 3,4
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola – 3,2

Na Record TV:

  • Balanço Geral Manhã – 1,7
  • Balanço Geral Manhã II – 3,3
  • Fala Brasil – 4,1
  • Hoje em Dia – 3,9
  • Cidade Alerta – 8,4
  • Jornal da Record – 8,3
  • Mãe – 7,1
  • A Fazenda 17 – 6,4

No SBT:

  • Bom Dia & Cia – 1,3
  • Alô Você – 3,8
  • Maria do Bairro – 3,6
  • SBT Brasil – 3,8
  • Programa do Ratinho – 3,6

E na Band:

  • Jogo Aberto – 1,4
  • Brasil Urgente – 3,0
  • Jornal da Band – 3,6

Esses dados mostram como a concorrência entre as emissoras continua acirrada e como as escolhas do público refletem os interesses e as preferências atuais na televisão brasileira. Cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, um dado importante para o mercado publicitário.

