Prime Video anuncia estreia da 2ª temporada de ‘Cangaço Novo’

A atriz Alice Carvalho confirmou em suas redes sociais que a esperada segunda temporada de "Cangaço Novo" estará disponível em 2026 no Amazon Prime Video. Nesta segunda-feira (27), a intérprete da personagem Dinorah deixou os fãs animados ao fazer o anúncio através de uma publicação no Twitter, também conhecido como X.

Embora não tenha fornecido uma data exata, Alice sugeriu que a espera não será longa, indicando uma possível estreia no primeiro semestre de 2026.

Trama da nova temporada

A série, criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, e produzida pela O2 Filmes, continuará a história de Ubaldo, interpretado por Allan Souza Lima. Ele é um bancário que, após retornar ao Ceará para cuidar de seu pai adotivo, se vê envolvido com o crime. Junto de suas irmãs, Dinorah, que lidera uma facção, e Dilvânia, ele se mergulha em um mundo violento e complexo marcado por um "novo cangaço".

A nova temporada abordará a crescente crise hídrica, que é exacerbada pela corrupção. Ubaldo e Dinorah planejam assaltos a bancos para financiar serviços públicos essenciais na fictícia cidade de Cratará. A história também contará com a participação de ex-militares do Sudeste, antigos aliados de Ubaldo, que ajudarão a aumentar a tensão com o poder local.

Elementos sociais e elenco ampliado

Sob a direção de Fábio Mendonça e Caito Ortiz, a produção promete oferecer mais ação e um retrato realista da sociedade, buscando equilibrar entretenimento com críticas sociais. Além dos protagonistas, o elenco incluirá Thainá Duarte, Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Xamã, Rafael Losso, Enio de Sá, Joálisson Cunha, Bruno Belarmino e Luiz Carlos Vasconcelos.

"Cangaço Novo" é reconhecida pela sua fotografia impactante e pela representação contemporânea do sertão brasileiro, destacando-se como uma das produções mais aclamadas do Prime Video. A série aborda temas importantes como violência, desigualdade e a resistência popular de forma moderna e visceral, o que a torna relevante no panorama atual da televisão brasileira.