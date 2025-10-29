Caixa libera R$ 683 para beneficiários com NIS final 8

A Caixa Econômica Federal inicia nesta quarta-feira, 29 de outubro, o pagamento da parcela de outubro do Bolsa Família para os beneficiários com NIS, cujo número termina em 8. O valor mínimo do benefício é de R$ 600. Com a inclusão de adicionais, o pagamento médio para cada família chega a R$ 683,42.

Neste mês, o programa atende cerca de 18,91 milhões de famílias, totalizando um investimento de R$ 12,88 bilhões. Além do valor base, o Bolsa Família oferece três tipos de adicionais: R$ 50 para gestantes e mães que amamentam, R$ 50 para cada filho entre 7 e 18 anos, e R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

Normalmente, o Bolsa Família realiza os pagamentos nos últimos dez dias úteis do mês. Os beneficiários podem obter informações sobre as datas de pagamento e valores através do aplicativo Caixa Tem, que é utilizado para gerenciar contas-poupança digitais da Caixa.

Além disso, na segunda-feira, 20 de outubro, um pagamento antecipado foi efetuado para moradores de 39 cidades que enfrentam situações de vulnerabilidade devido a eventos climáticos. Entre esses municípios estão 22 localidades no Acre afetadas pela seca, além de cidades em outros cinco estados: Amazonas, Paraná, Piauí, Roraima e Sergipe. Essa medida visa ajudar famílias em dificuldades, incluindo povos indígenas.

Vale lembrar que, desde o ano passado, não há mais descontos do Seguro Defeso para os beneficiários do Bolsa Família. Essa alteração foi implementada pela Lei 14.601/2023, que reformulou o programa. O Seguro Defeso é um benefício voltado a pescadores artesanais que não podem trabalhar durante o período de reprodução dos peixes.

As informações sobre os municípios que receberam o pagamento antecipado podem ser consultadas no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.