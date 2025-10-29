Globo anuncia estrelas da música em ‘Coração Acelerado’

A Globo está prestes a lançar uma nova novela das 19h, intitulada Coração Acelerado, com estreia marcada para 12 de janeiro. A trama, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, se propõe a explorar o universo da música sertaneja, reunindo grandes nomes do gênero como Daniel, Michel Teló, Ana Castela e a dupla Maiara & Maraisa, que farão participações especiais.

Na história, Daniel aparecerá ao lado de João Raul, interpretado por Filipe Bragança, que é o protagonista. Michel Teló também fará uma participação como ele mesmo, enquanto Ana Castela e a dupla Maiara & Maraisa interpretarão versões ficcionais de suas personalidades. Essa abordagem ajuda a dar um tom autêntico e contemporâneo à novela, misturando ficção com elementos do cenário sertanejo.

A personagem Maria Cecília, vivida por Paula Fernandes, será avó da protagonista Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. Maria Cecília aparece apenas em flashbacks, já que faleceu jovem em um acidente. Sua herança para a neta é uma medalha de Santa Cecília, que terá uma importância central na narrativa, unindo diferentes gerações da família. As gravações dessa parte da história aconteceram em Pirenópolis, Goiás, em locais como as cachoeiras Coqueiro e Garganta, ressaltando o visual poético da novela.

Ambientada na cidade fictícia de Bom Retorno, inspirada no interior de Goiás, Coração Acelerado segue a trajetória de Agrado, uma jovem cantora e compositora que enfrenta desafios como preconceitos e rivalidades no competitivo meio sertanejo. Junto com sua amiga Duda Rasa, interpretada por Gabz, ela forma uma dupla feminina em busca de reconhecimento em um meio artístico marcado pelo machismo.

João Raul, o “Mozão do Brasil”, se destaca na trama. Ele se torna famoso ao procurar por “a garota do meu passado”, revelando que Agrado é sua maior inspiração. Isso desencadeia uma história que envolve um triângulo amoroso com Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, filha da vilã Zilá, papel de Leandra Leal, que fará de tudo para separar o casal. Ronei Soares, interpretado por Thomás Aquino, é o empresário que manipula os destinos dos protagonistas.

A novela promete uma combinação de drama, humor e música, abordando temas como empoderamento feminino e os desafios enfrentados nos bastidores da fama. Outros nomes de peso no elenco incluem Daniel de Oliveira, Antônio Calloni e Marcos Caruso, sob a direção artística de Carlos Araújo. Com uma estética moderna e uma forte conexão com a música regional, Coração Acelerado busca cativar o público brasileiro.