Globo diversifica programação do ‘Domingão com Huck’ em 2026

A Globo está se preparando para uma grande mudança na programação das tardes de domingo em 2026. O programa “Domingão com Huck” irá apresentar novos quadros, destacando o retorno do game show “Raid the Cage”. Este formato, que já foi exibido pela Band em 2018 com o nome “A Fuga”, terá sua nova versão estreando em janeiro de 2026, dentro do programa de Luciano Huck, e promete um ritmo dinâmico e emocionante.

O “Raid the Cage” é inspirado em um formato israelense e envolverá duplas de competidores que responderão a perguntas de conhecimento geral para ganhar tempo. Após acumular segundos, um dos participantes terá que correr dentro de uma grande “gaiola” para resgatar o máximo de prêmios possível. A dupla que conseguir acumular o maior valor em produtos avançará para uma rodada final, onde poderão aumentar ainda mais suas recompensas.

Junto com o “Raid the Cage”, outro formato muito conhecido, “Quem Quer Ser um Milionário”, também retornará ao “Domingão”. Este segmento clássico continua a premiar os participantes que conseguem responder 15 perguntas corretamente, com o grande prêmio final de R$ 1 milhão na última questão.

Para manter a programação sempre renovada, a Globo adotou um calendário escalonado para 2026. Assim como em anos anteriores, os quadros serão exibidos em temporadas, garantindo novidades constantes. Entre os formatos confirmados estão “Você Decide”, “Silence is Golden”, “Lipsync”, “The Wall” e “Quem Vem Pra Cantar”, que ocuparão diferentes blocos ao longo do ano.

Além da reformulação dos quadros, haverá uma mudança significativa na estrutura do programa. A partir do próximo ano, o “Domingão com Huck” será exibido em um único horário, logo após o futebol, a partir das 18h. Isso consolidará o programa como a principal atração de entretenimento da Globo aos domingos. O horário anterior, às 14h30, será preenchido por um novo programa de auditório apresentado por Eliana.

Nos bastidores, a produção está em boas mãos. A direção geral é de Clarissa Lopes, enquanto Hélio Vargas cuida da direção artística. Barbara Maia e Matheus Pereira são responsáveis pela produção, com Mônica Almeida à frente da direção de gênero, o que destaca a importância estratégica do “Domingão” na grade de programação de 2026.