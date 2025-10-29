Números consolidados de 28/10/2025 são divulgados

Na última terça-feira, 28 de outubro de 2025, diversas atrações da televisão brasileira se destacaram nas audiências. Com a nova Formação da Roça, o programa A Fazenda 17 conquistou a liderança na programação, superando partes de dois outros programas: Aberto ao Público e Profissão Repórter.
O Jornal Nacional também teve um desempenho notável, alcançando picos de 27 pontos de audiência, consolidando-se como o programa mais assistido da TV aberta. Por outro lado, a novela Três Graças não conseguiu manter os índices altos do dia anterior.
Outro destaque foi a novela Mãe, que obteve uma boa receptividade entre o público, elevando sua média de audiência no segundo capítulo.
Além disso, o programa Brasil Urgente, ao abordar questões de violência na cidade do Rio de Janeiro, ganhou destaque, vencendo atrações do SBT e garantindo a terceira colocação no ranking de audiências para a Band.
A seguir, apresentamos os números consolidados de audiência do dia 28 de outubro de 2025:
- Hora Um: 4,3 pontos
- Bom Dia SP: 8,6 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,3 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,2 pontos
- Mais Você: 6,8 pontos
- SP1: 8,8 pontos
- Globo Esporte: 9,5 pontos
- Jornal Hoje: 11,0 pontos
- Edição Especial – Terra Nostra: 10,4 pontos
- Amistoso Feminino: Itália x Brasil: 11,5 pontos
- Flash do Jornalismo: 12,5 pontos
- Sessão da Tarde: Em Guerra com o Vovô: 11,5 pontos
- SPTV: 17,4 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem: 19,1 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 21,0 pontos
- SP2: 22,3 pontos
- Dona de Mim: 22,1 pontos
- Jornal Nacional: 25,5 pontos
- Três Graças: 22,5 pontos
- Vida de Rodeio: 12,0 pontos
- Aberto ao Público: 7,3 pontos
- Profissão Repórter: 6,2 pontos
- Jornal da Globo: 5,7 pontos
- Conversa com Bial: 3,8 pontos
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,6 pontos
Na Record TV, os números foram:
- Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
- Fala Brasil: 3,3 pontos
- Hoje em Dia: 3,9 pontos
- Balanço Geral SP: 6,0 pontos
- Cidade Alerta: 4,9 pontos
- Jornal da Record: 7,8 pontos
- Mãe: 6,4 pontos
- A Fazenda 17: 7,5 pontos
O SBT registrou:
- SBT Manhã: 2,8 pontos
- Bom Dia & Cia: 1,6 pontos
- Primeiro Impacto: 3,0 pontos
- Programa do Ratinho: 4,2 pontos
Já a Band teve:
- Brasil Urgente: 3,0 pontos
- Jornal da Band: 3,6 pontos
Esses números são importantes, pois um ponto de audiência, em 2025, corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Eles servem como base para a análise do mercado publicitário e para mensurar a popularidade dos programas.