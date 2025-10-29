Notícias

Números consolidados de 28/10/2025 são divulgados

Autor Rodrigo Campos
Dudu Camargo em A Fazenda 17. Foto: Reprodução/Record
confira os números consolidados de 28/10/2025

Na última terça-feira, 28 de outubro de 2025, diversas atrações da televisão brasileira se destacaram nas audiências. Com a nova Formação da Roça, o programa A Fazenda 17 conquistou a liderança na programação, superando partes de dois outros programas: Aberto ao Público e Profissão Repórter.

O Jornal Nacional também teve um desempenho notável, alcançando picos de 27 pontos de audiência, consolidando-se como o programa mais assistido da TV aberta. Por outro lado, a novela Três Graças não conseguiu manter os índices altos do dia anterior.

Outro destaque foi a novela Mãe, que obteve uma boa receptividade entre o público, elevando sua média de audiência no segundo capítulo.

Além disso, o programa Brasil Urgente, ao abordar questões de violência na cidade do Rio de Janeiro, ganhou destaque, vencendo atrações do SBT e garantindo a terceira colocação no ranking de audiências para a Band.

A seguir, apresentamos os números consolidados de audiência do dia 28 de outubro de 2025:

  • Hora Um: 4,3 pontos
  • Bom Dia SP: 8,6 pontos
  • Bom Dia Brasil: 9,3 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,2 pontos
  • Mais Você: 6,8 pontos
  • SP1: 8,8 pontos
  • Globo Esporte: 9,5 pontos
  • Jornal Hoje: 11,0 pontos
  • Edição Especial – Terra Nostra: 10,4 pontos
  • Amistoso Feminino: Itália x Brasil: 11,5 pontos
  • Flash do Jornalismo: 12,5 pontos
  • Sessão da Tarde: Em Guerra com o Vovô: 11,5 pontos
  • SPTV: 17,4 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem: 19,1 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 21,0 pontos
  • SP2: 22,3 pontos
  • Dona de Mim: 22,1 pontos
  • Jornal Nacional: 25,5 pontos
  • Três Graças: 22,5 pontos
  • Vida de Rodeio: 12,0 pontos
  • Aberto ao Público: 7,3 pontos
  • Profissão Repórter: 6,2 pontos
  • Jornal da Globo: 5,7 pontos
  • Conversa com Bial: 3,8 pontos
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,6 pontos

Na Record TV, os números foram:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
  • Fala Brasil: 3,3 pontos
  • Hoje em Dia: 3,9 pontos
  • Balanço Geral SP: 6,0 pontos
  • Cidade Alerta: 4,9 pontos
  • Jornal da Record: 7,8 pontos
  • Mãe: 6,4 pontos
  • A Fazenda 17: 7,5 pontos

O SBT registrou:

  • SBT Manhã: 2,8 pontos
  • Bom Dia & Cia: 1,6 pontos
  • Primeiro Impacto: 3,0 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,2 pontos

Já a Band teve:

  • Brasil Urgente: 3,0 pontos
  • Jornal da Band: 3,6 pontos

Esses números são importantes, pois um ponto de audiência, em 2025, corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Eles servem como base para a análise do mercado publicitário e para mensurar a popularidade dos programas.

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

