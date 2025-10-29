Números consolidados de 28/10/2025 são divulgados

Na última terça-feira, 28 de outubro de 2025, diversas atrações da televisão brasileira se destacaram nas audiências. Com a nova Formação da Roça, o programa A Fazenda 17 conquistou a liderança na programação, superando partes de dois outros programas: Aberto ao Público e Profissão Repórter.

O Jornal Nacional também teve um desempenho notável, alcançando picos de 27 pontos de audiência, consolidando-se como o programa mais assistido da TV aberta. Por outro lado, a novela Três Graças não conseguiu manter os índices altos do dia anterior.

Outro destaque foi a novela Mãe, que obteve uma boa receptividade entre o público, elevando sua média de audiência no segundo capítulo.

Além disso, o programa Brasil Urgente, ao abordar questões de violência na cidade do Rio de Janeiro, ganhou destaque, vencendo atrações do SBT e garantindo a terceira colocação no ranking de audiências para a Band.

A seguir, apresentamos os números consolidados de audiência do dia 28 de outubro de 2025:

Hora Um : 4,3 pontos

: 4,3 pontos Bom Dia SP : 8,6 pontos

: 8,6 pontos Bom Dia Brasil : 9,3 pontos

: 9,3 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,2 pontos

: 7,2 pontos Mais Você : 6,8 pontos

: 6,8 pontos SP1 : 8,8 pontos

: 8,8 pontos Globo Esporte : 9,5 pontos

: 9,5 pontos Jornal Hoje : 11,0 pontos

: 11,0 pontos Edição Especial – Terra Nostra : 10,4 pontos

: 10,4 pontos Amistoso Feminino: Itália x Brasil : 11,5 pontos

: 11,5 pontos Flash do Jornalismo : 12,5 pontos

: 12,5 pontos Sessão da Tarde: Em Guerra com o Vovô : 11,5 pontos

: 11,5 pontos SPTV : 17,4 pontos

: 17,4 pontos Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem : 19,1 pontos

: 19,1 pontos Êta Mundo Melhor! : 21,0 pontos

: 21,0 pontos SP2 : 22,3 pontos

: 22,3 pontos Dona de Mim : 22,1 pontos

: 22,1 pontos Jornal Nacional : 25,5 pontos

: 25,5 pontos Três Graças : 22,5 pontos

: 22,5 pontos Vida de Rodeio : 12,0 pontos

: 12,0 pontos Aberto ao Público : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Profissão Repórter : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Jornal da Globo : 5,7 pontos

: 5,7 pontos Conversa com Bial : 3,8 pontos

: 3,8 pontos Fala Que Eu Te Escuto: 1,6 pontos

Na Record TV, os números foram:

Balanço Geral Manhã : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Fala Brasil : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Hoje em Dia : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Balanço Geral SP : 6,0 pontos

: 6,0 pontos Cidade Alerta : 4,9 pontos

: 4,9 pontos Jornal da Record : 7,8 pontos

: 7,8 pontos Mãe : 6,4 pontos

: 6,4 pontos A Fazenda 17: 7,5 pontos

O SBT registrou:

SBT Manhã : 2,8 pontos

: 2,8 pontos Bom Dia & Cia : 1,6 pontos

: 1,6 pontos Primeiro Impacto : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Programa do Ratinho: 4,2 pontos

Já a Band teve:

Brasil Urgente : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Jornal da Band: 3,6 pontos

Esses números são importantes, pois um ponto de audiência, em 2025, corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Eles servem como base para a análise do mercado publicitário e para mensurar a popularidade dos programas.