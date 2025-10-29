Advogados apresentam propostas na sessão da Câmara de PG

Na tarde da última terça-feira (28), a Câmara Municipal de Ponta Grossa realizou uma sessão especial na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) local. O evento teve como foco a apresentação de demandas sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivas para advogados em dois pontos estratégicos da cidade.

A sessão contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o vice-prefeito Moisés Farias e o presidente da Câmara, Julio Küller. Também esteve presente o vice-presidente da OAB, Rubens Florenzano. Durante o evento, foram homenageados profissionais da área do direito com moções de aplauso e houve discursos dos legisladores, além da apresentação de solicitações tanto gerais quanto específicas pelos advogados presentes.

O presidente da Câmara, Julio Küller, enfatizou a importância dessas sessões para aproximar o Legislativo da população. Ele comentou que o diálogo direto e a transparência são fundamentais para entender as necessidades da comunidade e destacou que essas ações demonstram que a Câmara é, de fato, a casa do povo.

Os advogados de Ponta Grossa apresentaram a proposta de criação de vagas de estacionamento adjacentes à 13ª Subdivisão Policial e à Delegacia da Mulher. Rubens Florenzano, vice-presidente da OAB, explicou que a solicitação visa facilitar o acesso dos advogados, especialmente aqueles com necessidades especiais ou mulheres grávidas que atuam na área jurídica.

Este evento foi a quarta sessão especial promovida pela Câmara Municipal em 2025, que já se realizou anteriormente em locais como a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Essas iniciativas têm sido vistas como uma forma de levar o trabalho legislativo a diferentes segmentos da sociedade e escutar as demandas da população em suas diversas realidades.