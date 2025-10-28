Jovem morre após ingerir pão com mortadela contaminada

Um jovem de 22 anos morreu em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul, após comer um pão com mortadela que foi envenenado. O incidente ocorreu no último domingo (26) e resultou na prisão do suspeito, um homem de 62 anos, em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, o idoso confessou ter envenenado o alimento. Ele alegou que tomou essa atitude após ser ameaçado pelo jovem, que supostamente havia invadido sua casa. O suspeito também mencionou que a vítima havia furtado cabos de energia de postes de iluminação pública na cidade.

Após ingerir o pão envenenado, o jovem foi encontrado desacordado e socorrido, mas infelizmente não resistiu. O idoso revelou que utilizou uma substância química tóxica misturada ao lanche.

O caso está sendo investigado, e o suspeito deve responder por homicídio qualificado. As autoridades seguem apurando os detalhes do incidente para entender melhor as circunstâncias que levaram a essa tragédia.