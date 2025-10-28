Globoplay confirma nova produção de novela vertical para 2026

O Globoplay anunciou a produção de uma nova novela curta em formato vertical, que tem estreia prevista para 2026. Essa confirmação aconteceu antes mesmo da estreia de “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, programada para dezembro de 2025. O projeto é uma iniciativa de Ricardo Hofstetter, conhecido por suas contribuições ao mundo do entretenimento, e será dirigido por Marcelo Zambelli. A proposta ressalta o foco da plataforma em criar histórias compactas e voltadas para o público que consome conteúdo principalmente em dispositivos móveis.

Além da nova produção, o Globoplay já está trabalhando em duas outras novelas. A primeira, “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, trará Gustavo Mioto em sua estreia como ator. Na trama, ele interpretará Diego, um empresário do agronegócio que após um assalto busca abrigo em um bar. É lá que ele conhece Cindy, vivida por Maya Aniceto, uma jovem mãe solteira que se apresenta com sua banda. O enredo é marcado por um romance inesperado, mas Diego esconde segredos sobre sua vida financeira e seu relacionamento com Samantha, interpretada por Yana Sardenberg. A narrativa se desenrola em torno das consequências que surgem quando essas verdades começam a ser reveladas.

A novela contará com um total de 50 episódios, cada um com até dois minutos de duração, um formato inovador para as produções de streaming no Brasil. O elenco também incluirá Suzy Rêgo, que será Maria Tereza, a mãe de Diego, e Caio Paduan, que interpretará o vilão da história.

A segunda produção que está em andamento é “Tudo por Uma Segunda Chance”, que surgiu a partir da boa recepção do projeto anterior. Esta novela será estrelada por Débora Ozório, Daniel Rangel e Jade Picon, e seguirá a história de Paula, interpretada por Débora. Ela está prestes a se casar com Lucas, interpretado por Rangel, mas sua melhor amiga Soraia, vivida por Jade Picon, tenta atrair o noivo, motivada por inveja e ambição. Lilia Cabral também terá um papel importante no elenco. A direção da nova produção ficará a cargo de Adriano Melo e o episódio piloto foi gravado em setembro.

A estratégia do Globoplay de investir em novelas curtas e dinâmicas reflete uma tendência mundial de produzir conteúdo que pode ser consumido rapidamente, especialmente por um público jovem. Esse formato é inspirado por plataformas como TikTok e YouTube Shorts, que têm se tornado cada vez mais populares. Com essa abordagem, o Globoplay busca inovar na narrativa, mantendo a qualidade que caracteriza as produções tradicionais da Globo.

A data de estreia de “Tudo por Uma Segunda Chance” ainda não foi confirmada, mas deve ocorrer logo após o término de “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”.