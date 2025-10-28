Essen Biergarten completa 3 anos com festa alemã especial

O restaurante Essen Biergarten, localizado em Curitiba, está celebrando seu terceiro aniversário com uma grande festa típica alemã. O evento será realizado no dia 1º de novembro, um sábado, e acontecerá no Centro Cívico, prometendo uma tarde e uma noite repletas de música, comida típica da Alemanha e chope gelado, servidos em canecas de meio litro ou um litro, seguindo a tradição dos biergartens.

A programação musical contará com a apresentação da banda Vox Tureck, que animará o público das 15h às 18h. Além disso, haverá grupos de dança folclórica alemã, proporcionando interação com os visitantes. Quanto ao menu, os participantes poderão saborear delícias da culinária germânica e combos especiais que estão disponíveis pela última vez neste aniversário. Entre os pratos oferecidos, estão o Combo Berlim, que consiste em Currywurst com batatas fritas e dois chopes Essen Munich Helles por R$ 79, e o Combo Munich, que inclui dois sanduíches Leberkässemmel e dois chopes pelo preço de R$ 89. O Leberkässemmel, um típico bolo de carne da Baviera servido em um pão crocante, é uma das novidades do cardápio.

Nos últimos três anos de funcionamento, o Essen Biergarten contabilizou impressionantes 200 mil atendimentos e o consumo de 200 mil litros de chope, consolidando-se como um dos principais representantes da gastronomia germânica em Curitiba.

Para o público infantil, o evento terá atividades temáticas de Halloween, organizadas pela MUV Lazer e Eventos. As crianças poderão participar de oficinas de fantoche monstro, desfiles de fantasias, maquiagem do terror e uma sessão de contação de histórias com uma bruxinha. Essas atividades, que ocorrerão no sábado e no domingo, às 15h, terão custo adicional.

O Essen Biergarten também é conhecido por sua participação em importantes festas germânicas do Paraná, como a Oktober Curitiba e a Oktoberfest do Clube Duque de Caxias, além da München Fest de Ponta Grossa, que ocorre pela primeira vez neste ano. Nos eventos, produzem números significativos de iguarias, como 1,5 tonelada de chucrute, 1,5 tonelada de repolho roxo e spätzle, 5,5 toneladas de joelho de porco, entre outros pratos.

Márcio Brasil, diretor do grupo que administra o restaurante, destacou a trajetória do Essen e a importância de valorizar a tradição alemã. Ele expressou satisfação pelos resultados alcançados até agora e a intenção de manter a qualidade do atendimento e da comida.

Inspirado nos biergartens da Alemanha, o ambiente do Essen é descontraído e possui um amplo espaço ao ar livre, ideal para encontros familiares e entre amigos. O cardápio inclui clássicos como Eisbein (joelho de porco) e Hackepeter (steak tartar), além de várias porções para compartilhar. O restaurante também oferece estacionamento próprio, uma área para crianças e é pet friendly.

A festa de três anos do Essen Biergarten marcará o encerramento da temporada de eventos inspirados na Oktoberfest e promete um dia alegre, repleto de confraternização, boa música e chope gelado.

Serviço

Festa de 3 anos do Essen Biergarten

Local: Rua José Sabóia Cortês, 358 – Centro Cívico, Curitiba (PR)

Data: 1º de novembro (sábado), das 11h30 à meia-noite

Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 16h à 0h; Sábado, das 11h30 à 0h; Domingo, das 11h30 às 18h

Estacionamento próprio e área kids disponível

Restaurante é pet friendly

Instagram: @essenbiergarten

Site: www.essenbiergarten.com.br