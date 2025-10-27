Mega-Sena sorteia R$ 3,5 milhões na terça, 28 de outubro

O concurso 2.933 da Mega-Sena, que pode premiar um ganhador com R$ 3,5 milhões, será realizado nesta terça-feira, 28, em São Paulo. O sorteio está programado para as 19h, e os interessados em participar podem fazer suas apostas até as 18h, seja em lotéricas ou pela internet.

A aposta mínima é de R$ 6. Os jogadores têm a opção de apostar pelo site ou aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones e computadores. É importante lembrar que apenas pessoas com 18 anos ou mais podem participar, e os pagamentos feitos online podem ser realizados via Pix.

O prêmio acumulado anterior, de R$ 96.166.949,14, foi sorteado no último sábado, 25, e distribuiu a quantia entre apostadores.

Além da Mega-Sena, outros concursos também estão em jogo nesta terça-feira: a Quina, com prêmio de R$ 14,5 milhões; a Lotofácil, que oferece R$ 10 milhões; o Dia de Sorte, com R$ 4,8 milhões; e a Lotomania, que tem um prêmio de R$ 4,7 milhões. As apostas para essas loterias também podem ser feitas em lotéricas ou pelo site da Caixa até o horário limite de cada sorteio.

Vale destacar que a probabilidade de ganhar na Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas apostadas. Com uma aposta padrão de seis números, a chance de ganhar é de 1 em 50.063.860. Ao escolher 20 números, que é o limite, o apostador aumenta suas chances para 1 em 1.292, mas o custo dessa aposta sobe para R$ 232.560,00.

Os apostadores devem ficar atentos e conferir os resultados após os sorteios para verificar se foram contemplados.