Fernanda Vasconcellos é chef criminosa na série ‘Três Graças’

Após quase dez anos afastada da telinha, a atriz Fernanda Vasconcellos retorna às novelas no capítulo desta quinta-feira (30) de "Três Graças". Ela interpreta Samira, uma chef de cozinha que, apesar de sua aparência dedicada e profissional à frente da Fundação Ferette, esconde uma vida secreta repleta de mistérios e crimes.

Na trama, escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, a personagem de Fernanda inicialmente é apresentada como uma mulher focada em sua carreira. No entanto, logo se revela que Samira faz parte de uma facção criminosa que intermedeia adoções ilegais, utilizando a fundação como uma fachada para suas atividades ilícitas. A atriz descreve sua personagem como "cínica e dissimulada", ressaltando a complexidade do papel.

Nos próximos episódios, Samira encontrará Raul, interpretado por Paulo Mendes, um jovem que enfrenta problemas com drogas e está lidando com a gravidez da namorada, Joélly (Alana Cabral). Em uma reviravolta, a chef se apresenta como uma falsa aliada, manipulando a situação para se aproximar de Gerluce (Sophie Charlotte), uma adolescente que acaba sendo convencida a vender seu bebê.

A criança será entregue a Lena, interpretada por Barbara Reis, que aparece na história mais adiante. Casada com Herculano (Leandro Lima) e sem poder engravidar, Lena vê em Samira a oportunidade de solucionar seu problema, buscando comprar uma criança e fingir uma gravidez para manter seu casamento.

O enredo da novela aborda temas como o desejo de maternidade, questões éticas e a corrupção emocional, elementos centrais da narrativa.

A direção de "Três Graças" envolve uma equipe composta por Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, com direção geral de Luis Felipe Sá e direção artística de Luiz Henrique Rios. A novela terá um total de 179 capítulos e ficará no ar até maio de 2026, quando será substituída pela nova trama de Walcyr Carrasco, intitulada "Quem Ama Cuida".

Ficha Técnica de "Três Graças":