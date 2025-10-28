Notícias

Números consolidados de 27 de outubro de 2025

Xuxa e Renato Aragão no Criança Esperança. Foto: TV Globo
confira os números consolidados de 27/10/2025

A edição comemorativa de 40 anos do programa "Criança Esperança" registrou a terceira pior média de audiência da história do evento. Embora tenha sido um marco importante, os números exibidos na tela não corresponderam às expectativas.

O programa "Três Graças" alcançou um recorde de público, mas sua média foi inferior à do sucesso anterior "Dona de Mim". Esse fenômeno mostra as oscilações que ocorrem na preferência do público ao longo do tempo.

Por outro lado, o primeiro capítulo da novela "Mãe" garantiu para a Record a vice-liderança em audiência. Este folhetim turco conseguiu aumentar os números da emissora, superando todos os episódios de "O Senhor e a Serva", que foi encerrada recentemente.

No SBT, a reprise de "Maria do Bairro" se destacou, registrando uma excelente audiência, a ponto de ultrapassar até mesmo o reality show "The Voice Brasil", que é um dos mais populares da emissora.

As audiências consolidadas na segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, foram as seguintes:

Audiência dos Programas (em pontos)

  • Hora Um: 4,5
  • Bom Dia SP: 8,4
  • Bom Dia Brasil: 8,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
  • Mais Você: 7,2
  • SP1: 11,1
  • Globo Esporte: 12,1
  • Jornal Hoje: 11,5
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,6
  • Sessão da Tarde: Fazenda dos Cisnes: 12,6
  • SPTV: 16,8
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,2
  • Êta Mundo Melhor!: 21,3
  • SP2: 23,3
  • Dona de Mim: 24,3
  • Jornal Nacional: 25,1
  • Três Graças: 23,9
  • Criança Esperança: 13,9
  • Jornal da Globo: 7,5
  • Conversa com Bial: 5,9
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,7
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Audiência da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,3
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,7
  • Fala Brasil: 3,1
  • Hoje em Dia: 3,1
  • Balanço Geral SP: 5,4
  • A Escrava Isaura: 4,0
  • Cidade Alerta: 4,1
  • Cidade Alerta SP: 7,6
  • Jornal da Record: 7,0
  • Mãe: 5,9
  • Reis: O Pecado: 5,3
  • A Fazenda 17: 5,9
  • Jornal da Record 24h: 3,0

Audiência do SBT

  • SBT Manhã: 2,7
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,9
  • Bom Dia & Cia: 1,7
  • Primeiro Impacto: 2,4
  • Alô Você: 3,3
  • Maria do Bairro: 4,0
  • Rubi: 3,0
  • Fofocalizando: 3,1
  • Casos de Família: 2,5
  • Aqui Agora: 2,7
  • Coração Indomável: 3,1
  • SBT Brasil: 3,8
  • A.Mar: 3,3
  • Programa do Ratinho: 3,6
  • The Voice Brasil: 3,6
  • The Noite: 2,9
  • Operação Mesquita: 1,9
  • SBT Podnight: 1,6
  • SBT Notícias: 1,4
  • SBT Manhã Madrugada: 1,9

Audiência da Band

  • Jornal BandNews: 0,1
  • Valor da Vida: 0,1
  • AgroBand: 0,1
  • Bora Brasil SP: 0,2
  • Bora Brasil: 0,3
  • Jogo Aberto: 1,7
  • Jogo Aberto SP: 2,6
  • Os Donos da Bola: 2,1
  • Melhor da Tarde: 1,1
  • Brasil Urgente: 2,4
  • Brasil Urgente SP: 2,9
  • Jornal da Band: 3,2
  • Cruel Istambul: 1,4
  • Show da Fé: 0,2
  • Galvão e Amigos: 0,5
  • Jornal da Noite: 0,4
  • Esporte Total: 0,4

Audiência da RedeTV!

  • Manhã com Você: 0,0
  • Fica com a Gente: 0,1
  • Bola na Rede: 0,0
  • A Tarde é Sua: 0,7
  • Brasil do Povo: 0,3
  • RedeTV! News: 0,4
  • Show da Fé: 0,3
  • Rapidinhas da Fama: 0,4
  • TV Fama: 0,6
  • Sensacional: 0,5
  • Companhia Certa: 0,1
  • Leitura Dinâmica: 0,0
  • Jogo na Tela: 0,0
  • Madrugada Animada: 0,1

Os números apresentados são referentes à audiência em domicílios na Grande São Paulo e são importantes para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados.

