Números consolidados de 27 de outubro de 2025

A edição comemorativa de 40 anos do programa "Criança Esperança" registrou a terceira pior média de audiência da história do evento. Embora tenha sido um marco importante, os números exibidos na tela não corresponderam às expectativas.
O programa "Três Graças" alcançou um recorde de público, mas sua média foi inferior à do sucesso anterior "Dona de Mim". Esse fenômeno mostra as oscilações que ocorrem na preferência do público ao longo do tempo.
Por outro lado, o primeiro capítulo da novela "Mãe" garantiu para a Record a vice-liderança em audiência. Este folhetim turco conseguiu aumentar os números da emissora, superando todos os episódios de "O Senhor e a Serva", que foi encerrada recentemente.
No SBT, a reprise de "Maria do Bairro" se destacou, registrando uma excelente audiência, a ponto de ultrapassar até mesmo o reality show "The Voice Brasil", que é um dos mais populares da emissora.
As audiências consolidadas na segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, foram as seguintes:
Audiência dos Programas (em pontos)
- Hora Um: 4,5
- Bom Dia SP: 8,4
- Bom Dia Brasil: 8,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
- Mais Você: 7,2
- SP1: 11,1
- Globo Esporte: 12,1
- Jornal Hoje: 11,5
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,6
- Sessão da Tarde: Fazenda dos Cisnes: 12,6
- SPTV: 16,8
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,2
- Êta Mundo Melhor!: 21,3
- SP2: 23,3
- Dona de Mim: 24,3
- Jornal Nacional: 25,1
- Três Graças: 23,9
- Criança Esperança: 13,9
- Jornal da Globo: 7,5
- Conversa com Bial: 5,9
- Dona de Mim (reapresentação): 4,7
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3
Audiência da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Balanço Geral Manhã SP: 2,7
- Fala Brasil: 3,1
- Hoje em Dia: 3,1
- Balanço Geral SP: 5,4
- A Escrava Isaura: 4,0
- Cidade Alerta: 4,1
- Cidade Alerta SP: 7,6
- Jornal da Record: 7,0
- Mãe: 5,9
- Reis: O Pecado: 5,3
- A Fazenda 17: 5,9
- Jornal da Record 24h: 3,0
Audiência do SBT
- SBT Manhã: 2,7
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,9
- Bom Dia & Cia: 1,7
- Primeiro Impacto: 2,4
- Alô Você: 3,3
- Maria do Bairro: 4,0
- Rubi: 3,0
- Fofocalizando: 3,1
- Casos de Família: 2,5
- Aqui Agora: 2,7
- Coração Indomável: 3,1
- SBT Brasil: 3,8
- A.Mar: 3,3
- Programa do Ratinho: 3,6
- The Voice Brasil: 3,6
- The Noite: 2,9
- Operação Mesquita: 1,9
- SBT Podnight: 1,6
- SBT Notícias: 1,4
- SBT Manhã Madrugada: 1,9
Audiência da Band
- Jornal BandNews: 0,1
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,1
- Bora Brasil SP: 0,2
- Bora Brasil: 0,3
- Jogo Aberto: 1,7
- Jogo Aberto SP: 2,6
- Os Donos da Bola: 2,1
- Melhor da Tarde: 1,1
- Brasil Urgente: 2,4
- Brasil Urgente SP: 2,9
- Jornal da Band: 3,2
- Cruel Istambul: 1,4
- Show da Fé: 0,2
- Galvão e Amigos: 0,5
- Jornal da Noite: 0,4
- Esporte Total: 0,4
Audiência da RedeTV!
- Manhã com Você: 0,0
- Fica com a Gente: 0,1
- Bola na Rede: 0,0
- A Tarde é Sua: 0,7
- Brasil do Povo: 0,3
- RedeTV! News: 0,4
- Show da Fé: 0,3
- Rapidinhas da Fama: 0,4
- TV Fama: 0,6
- Sensacional: 0,5
- Companhia Certa: 0,1
- Leitura Dinâmica: 0,0
- Jogo na Tela: 0,0
- Madrugada Animada: 0,1
Os números apresentados são referentes à audiência em domicílios na Grande São Paulo e são importantes para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados.