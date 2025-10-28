Números consolidados de 27 de outubro de 2025

A edição comemorativa de 40 anos do programa "Criança Esperança" registrou a terceira pior média de audiência da história do evento. Embora tenha sido um marco importante, os números exibidos na tela não corresponderam às expectativas.

O programa "Três Graças" alcançou um recorde de público, mas sua média foi inferior à do sucesso anterior "Dona de Mim". Esse fenômeno mostra as oscilações que ocorrem na preferência do público ao longo do tempo.

Por outro lado, o primeiro capítulo da novela "Mãe" garantiu para a Record a vice-liderança em audiência. Este folhetim turco conseguiu aumentar os números da emissora, superando todos os episódios de "O Senhor e a Serva", que foi encerrada recentemente.

No SBT, a reprise de "Maria do Bairro" se destacou, registrando uma excelente audiência, a ponto de ultrapassar até mesmo o reality show "The Voice Brasil", que é um dos mais populares da emissora.

As audiências consolidadas na segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, foram as seguintes:

Audiência dos Programas (em pontos)

Hora Um : 4,5

: 4,5 Bom Dia SP : 8,4

: 8,4 Bom Dia Brasil : 8,7

: 8,7 Encontro com Patrícia Poeta : 6,9

: 6,9 Mais Você : 7,2

: 7,2 SP1 : 11,1

: 11,1 Globo Esporte : 12,1

: 12,1 Jornal Hoje : 11,5

: 11,5 Edição Especial: Terra Nostra : 12,6

: 12,6 Sessão da Tarde: Fazenda dos Cisnes : 12,6

: 12,6 SPTV : 16,8

: 16,8 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 18,2

: 18,2 Êta Mundo Melhor! : 21,3

: 21,3 SP2 : 23,3

: 23,3 Dona de Mim : 24,3

: 24,3 Jornal Nacional : 25,1

: 25,1 Três Graças : 23,9

: 23,9 Criança Esperança : 13,9

: 13,9 Jornal da Globo : 7,5

: 7,5 Conversa com Bial : 5,9

: 5,9 Dona de Mim (reapresentação) : 4,7

: 4,7 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Audiência da Record

Balanço Geral Manhã : 1,3

: 1,3 Balanço Geral Manhã SP : 2,7

: 2,7 Fala Brasil : 3,1

: 3,1 Hoje em Dia : 3,1

: 3,1 Balanço Geral SP : 5,4

: 5,4 A Escrava Isaura : 4,0

: 4,0 Cidade Alerta : 4,1

: 4,1 Cidade Alerta SP : 7,6

: 7,6 Jornal da Record : 7,0

: 7,0 Mãe : 5,9

: 5,9 Reis: O Pecado : 5,3

: 5,3 A Fazenda 17 : 5,9

: 5,9 Jornal da Record 24h: 3,0

Audiência do SBT

SBT Manhã : 2,7

: 2,7 SBT Manhã 2ª Edição : 2,9

: 2,9 Bom Dia & Cia : 1,7

: 1,7 Primeiro Impacto : 2,4

: 2,4 Alô Você : 3,3

: 3,3 Maria do Bairro : 4,0

: 4,0 Rubi : 3,0

: 3,0 Fofocalizando : 3,1

: 3,1 Casos de Família : 2,5

: 2,5 Aqui Agora : 2,7

: 2,7 Coração Indomável : 3,1

: 3,1 SBT Brasil : 3,8

: 3,8 A.Mar : 3,3

: 3,3 Programa do Ratinho : 3,6

: 3,6 The Voice Brasil : 3,6

: 3,6 The Noite : 2,9

: 2,9 Operação Mesquita : 1,9

: 1,9 SBT Podnight : 1,6

: 1,6 SBT Notícias : 1,4

: 1,4 SBT Manhã Madrugada: 1,9

Audiência da Band

Jornal BandNews : 0,1

: 0,1 Valor da Vida : 0,1

: 0,1 AgroBand : 0,1

: 0,1 Bora Brasil SP : 0,2

: 0,2 Bora Brasil : 0,3

: 0,3 Jogo Aberto : 1,7

: 1,7 Jogo Aberto SP : 2,6

: 2,6 Os Donos da Bola : 2,1

: 2,1 Melhor da Tarde : 1,1

: 1,1 Brasil Urgente : 2,4

: 2,4 Brasil Urgente SP : 2,9

: 2,9 Jornal da Band : 3,2

: 3,2 Cruel Istambul : 1,4

: 1,4 Show da Fé : 0,2

: 0,2 Galvão e Amigos : 0,5

: 0,5 Jornal da Noite : 0,4

: 0,4 Esporte Total: 0,4

Audiência da RedeTV!

Manhã com Você : 0,0

: 0,0 Fica com a Gente : 0,1

: 0,1 Bola na Rede : 0,0

: 0,0 A Tarde é Sua : 0,7

: 0,7 Brasil do Povo : 0,3

: 0,3 RedeTV! News : 0,4

: 0,4 Show da Fé : 0,3

: 0,3 Rapidinhas da Fama : 0,4

: 0,4 TV Fama : 0,6

: 0,6 Sensacional : 0,5

: 0,5 Companhia Certa : 0,1

: 0,1 Leitura Dinâmica : 0,0

: 0,0 Jogo na Tela : 0,0

: 0,0 Madrugada Animada: 0,1

Os números apresentados são referentes à audiência em domicílios na Grande São Paulo e são importantes para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados.