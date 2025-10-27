Sérgio Malheiros volta às novelas da Globo em Êta Mundo Melhor

Após seis anos longe das novelas da TV Globo, Sérgio Malheiros está de volta à programação em uma participação especial na nova fase de “Êta Mundo Melhor!”, novela que vai ao ar às 18h. A trama, idealizada por Walcyr Carrasco e escrita por Mauro Wilson, promete trazer novidades e surpresas ao público. O papel de Malheiros ainda não foi revelado, mas sua presença marca um reencontro com os telespectadores, já que sua última aparição em novelas foi em “Verão 90”, exibida em 2019.

O retorno de Malheiros acontece após um tempo dedicado a projetos fora da televisão aberta. Em 2024, ele protagonizou a série “Amor da Minha Vida”, ao lado de Bruna Marquezine, uma produção original da plataforma Disney+. Antes disso, ele foi considerado para o elenco do remake de “Vale Tudo”, mas a participação não se concretizou.

Além de Sérgio Malheiros, “Êta Mundo Melhor!” está ampliando seu elenco com novos personagens. O ator Gabriel Vidal vai interpretar o filho de Celso, vivido por Rainer Cadete, enquanto Mel Summers será a irmã do personagem. Grace Gianoukas também se junta ao elenco como Jocasta, prima de Quinzinho, interpretado por Ary Fontoura, trazendo mais dinâmica aos próximos capítulos da novela.

A novela “Êta Mundo Melhor!” tem se destacado com bons índices de audiência, garantindo seu lugar na grade da emissora. Devido ao sucesso, a Globo decidiu estender a trama até 13 de março de 2026, totalizando 221 capítulos. A substituta da novela já foi definida e será “Nobreza do Amor”, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.