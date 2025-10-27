Tratamento capilar inovador e eficaz para seus cabelos

Diagnóstico Precoce é Essencial para Tratar Queda de Cabelo

Os dermatologistas Jaqueline Zmijevski e Marcelo Zanolli, da Clínica Sanabria, em Campo Grande, destacam a importância do diagnóstico precoce e de tratamentos personalizados para a queda de cabelo. Eles alertam que muitos casos não requerem cirurgia, e um olhar especializado pode evitar cirurgias desnecessárias.

Necessidade de Acompanhamento Profissional

Segundo a Dra. Jaqueline, a única indicação formal para cirurgia é a calvície. Para outras formas de alopecia, tratamentos não cirúrgicos são amplamente eficazes. "Várias causas de queda de cabelo, como estresse, deficiências nutricionais e até emagrecimento rápido, podem ser tratadas com medicamentos e protocolos clínicos", afirma.

A clínica utiliza a tricoscopia digital como sua principal ferramenta de diagnóstico. Este exame amplia a imagem do couro cabeludo de 20 a 70 vezes, permitindo aos especialistas identificar se o tipo de perda de cabelo é genético ou causada por outros fatores. O Dr. Zanolli compara a tricoscopia ao estetoscópio usado por cardiologistas, enfatizando sua importância no planejamento do tratamento.

Tempo é um Fator Crucial

Para pacientes com histórico familiar de calvície, buscar ajuda logo no início da perda de cabelo pode ser decisivo. "Quando atendemos o paciente cedo, conseguimos manter os fios existentes e até aumentar a densidade", explica a Dra. Jaqueline. Ela também ressalta que mesmo quando a cirurgia se torna necessária, o procedimento apenas trata a área transplantada, e a queda dos outros fios pode continuar. "Por isso, o tratamento clínico deve ser mantido continuamente", complementa.

Tratamentos Personalizados

Na Clínica Sanabria, os tratamentos são individualizados, com mais de 30 protocolos disponíveis. O Dr. Zanolli explica que os protocolos podem incluir combinações de laser capilar, mesoterapia, microinfusão de medicamentos e terapias regenerativas. A frequência das sessões varia conforme as necessidades de cada paciente, podendo ocorrer a cada 15, 30 ou até 90 dias.

Diferenças de Comportamento entre os Sexos

O padrão de perda de cabelo pode ser diferente entre homens e mulheres. Nos homens, os primeiros sinais costumam ser o afinamento dos fios nas entradas e na coroa da cabeça. Já nas mulheres, a situação mais comum é o alargamento da risca no topo da cabeça. Embora a calvície seja mais recorrente entre homens, as mulheres frequentemente buscam ajuda mais cedo, alertadas pelo afinamento progressivo do cabelo.

Impacto Psicológico da Perda Capilar

Os especialistas também abordam o impacto psicológico que a perda de cabelo pode causar. "O cabelo é uma parte importante da identidade de uma pessoa", afirma a Dra. Jaqueline. Ela destaca que recuperar os fios é fundamental para a autoestima e o bem-estar do paciente. Embora seja impossível evitar completamente a calvície, métodos podem estabilizar sua progressão e melhorar a densidade dos fios.

Os dermatologistas recomendam manter uma alimentação balanceada, controlar a ansiedade e praticar exercícios físicos como formas de auxiliar na saúde capilar.

A Importância da Procura de Ajuda

O recado final dos especialistas é claro: se você notar afinamento dos fios, entradas ou rarefação no topo da cabeça, busque um dermatologista o mais rápido possível. Intervir cedo é a melhor maneira de estabilizar o quadro e até recuperar a densidade capilar. Na Clínica Sanabria, a filosofia é: primeiro o diagnóstico, depois o bisturi.

Em resumo, manter a saúde dos cabelos vai além da estética; trata-se também de cuidar da saúde e da autoestima. Quanto mais cedo for feito o tratamento, maiores são as chances de preservar e fortalecer o cabelo diante das adversidades genéticas.