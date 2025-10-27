Band lança ‘O Último Peão’, reality sobre vida no campo

A Band está se preparando para lançar um novo reality show chamado “O Último Peão”, que se passará em uma fazenda e terá um total de 24 participantes. O programa, idealizado por Antonio Zimmerle e André Zavarize, deve ser exibido em 2025. Durante 32 dias, 12 homens e 12 mulheres vão competir em busca de sobrevivência, enfrentando provas desafiadoras e a convivência intensa que caracteriza a vida rural.

Este novo projeto é parte de uma estratégia da Band para retomar sua presença no gênero de reality shows, que é dominado por programas populares como o Big Brother Brasil, da Globo, e A Fazenda, da Record. A atração promete unir o espírito competitivo desses formatos urbanos com uma estética rural autêntica, explorando a cultura do rodeio e as tradições sertanejas.

Embora ainda não tenha data de estreia ou participantes definidos, é esperado que o programa ofereça uma experiência rica em desafios e interações entre os competidores. A ideia é consagrar aquele que conseguir sobreviver até o final como o “último peão”.

Atualmente, o reality show mais conhecido da Band é o MasterChef, que continua a ser uma das maiores atrações da emissora. Em 2025, o MasterChef também terá novas versões, incluindo uma edição de confeitaria e uma com celebridades, reforçando a aposta da Band em atrações de entretenimento que atraem a audiência brasileira.