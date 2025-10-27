Estreia de ‘Mãe’ na Record traz emoção e ternura

Nesta segunda-feira, 27 de outubro, às 21h, a Record estreia a novela turca “Mãe”. Com destaque para as atrizes Beren Gökyıldız e Cansu Dere, a trama já conquistou plateias em diversos países e tem tudo para emocionar o público brasileiro. A novela aborda temas como afeto, adoção e os laços que vão além da biologia.

A história gira em torno de Melek, uma menina sensível vivida por Beren Gökyıldız, que enfrenta dificuldades com sua mãe biológica. Após ser maltratada, ela encontra apoio na professora Zeynep, interpretada por Cansu Dere, que decide acolhê-la. Mesmo sem laços de sangue, elas desenvolvem uma relação baseada no amor e na coragem, desafiando preconceitos sobre o que significa ser mãe.

Beren Gökyıldız, que hoje tem 16 anos, já é conhecida mundialmente por seu talento. Em 2017, recebeu o prêmio de Melhor Atriz Infantil no Golden Butterfly Awards, um dos mais prestigiosos da televisão turca. A performance dela é um dos pontos altos da novela, atraindo a atenção do público.

“Mãe” é uma adaptação da série japonesa “Mother”, que foi ao ar em 2010. A versão turca se destacou por sua sensibilidade, cinematografia de qualidade e um roteiro envolvente, abordando questões como abandono, empatia e o poder transformador do amor materno.

Na Record, a novela será exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, ocupando um espaço dedicado a produções internacionais de grande sucesso. Com um enredo intenso e repleto de emoções, “Mãe” busca repetir o êxito já alcançado em vários países pelo mundo.