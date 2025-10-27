Programa gás do povo oferece recarga gratuita de botijão para famílias de baixa renda

O Programa Gás do Povo, nova iniciativa do governo federal, começará a oferecer recargas gratuitas de gás de cozinha em novembro. Este programa substitui o Auxílio Gás dos Brasileiros e atenderá mais de 15 milhões de famílias, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país. Espera-se que, em 2026, o programa possibilite aproximadamente 65 milhões de recargas de botijões por ano.

O objetivo do programa é aliviar os gastos com o gás de cozinha para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo. O programa dá prioridade aos beneficiários do Bolsa Família.

O Ministério de Minas e Energia afirma que essa medida representa um avanço importante nas políticas sociais, garantindo o acesso a um insumo essencial de forma gratuita. Este investimento é visto como um passo significativo para melhorar a qualidade de vida, saúde e segurança alimentar das famílias participantes.

### Distribuição e Critérios

A quantidade de recargas de gás que cada família poderá receber varia com o número de integrantes. Famílias com até três pessoas têm direito a até quatro botijões por ano, um a cada três meses. Para as famílias com quatro ou mais membros, o limite é de seis botijões, um a cada dois meses. O benefício pode ser acumulado com outros programas sociais, como o Bolsa Família, mas não com o Auxílio Gás, que será encerrado.

O vale-recarga do gás será emitido em nome do responsável familiar registrado no CadÚnico e poderá ser usado nas revendas credenciadas, sem a necessidade de pagamento na hora da retirada. A validação acontecerá online, garantindo um processo mais prático.

Os beneficiários poderão usar diferentes formas de identificação, como o cartão do Bolsa Família, um cartão de débito da Caixa Econômica Federal, o CPF, um código de verificação via celular ou um código gerado pelo aplicativo Gás do Povo.

Uma informação importante é que a maioria dos beneficiários será formada por mulheres. Dados mostram que cerca de 90% das famílias atendidas pelo antigo Auxílio Gás têm chefia feminina. Essas mulheres enfrentam dificuldades significativas, como a pobreza energética e os riscos de saúde associados ao uso de lenha para cozinhar, tarefa que consome muitas horas semanais.

### Redução de Desigualdades e Fortalecimento da Saúde Pública

O programa também busca reduzir desigualdades, trocando o uso de lenha pelo gás liquefeito de petróleo (GLP), que é uma alternativa mais limpa e segura. Você sabia que 12,7 milhões de famílias brasileiras ainda utilizam lenha como principal fonte de energia para cozinhar? Isso representa um grande risco de poluição doméstica, especialmente entre as famílias de baixa renda.

Segundo dados internacionais, 2,3 bilhões de pessoas no mundo ainda carecem de tecnologias limpas para cozinhar. No Brasil, a queima de lenha pode gerar poluentes em níveis muito superiores aos limites recomendados, aumentando o risco de problemas respiratórios, especialmente em crianças e mulheres.

### Gestão e Preço de Referência

A coordenação do programa ficará a cargo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com o Ministério de Minas e Energia. A execução será realizada pela Caixa Econômica Federal e pela Dataprev.

O preço de referência das recargas será calculado com base em dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, considerando as diferenças regionais nos preços do gás. O valor será atualizado periodicamente, garantindo que o benefício se mantenha eficaz.

Para esclarecer dúvidas sobre o Programa Gás do Povo, os interessados podem ligar para o número 121, que funciona 24 horas por dia, ou acessar o canal FalaBR disponível no site do governo.