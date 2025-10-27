Paula Fernandes participa de evento em Goiás

A cantora Paula Fernandes fará uma participação especial na nova novela da Globo, chamada “Coração Acelerado”, que estreia no dia 12 de janeiro de 2026. Nela, Paula interpretará a avó da protagonista, Maria Cecília, que será vivida por Isadora Cruz. A trama mistura romance, música sertaneja e elementos do regionalismo, prometendo uma narrativa envolvente.

Essa participação marca o retorno de Paula à televisão após sete anos. Ela havia feito sua estreia como atriz na novela “Deus Salve o Rei” em 2018, onde interpretou uma princesa em uma breve aparição. Em “Coração Acelerado”, sua personagem, Maria Cecília, aparece apenas em flashbacks, pois morreu jovem em um acidente. Antes de sua morte, ela deixa uma medalha de Santa Cecília, a padroeira dos músicos, para sua filha Janete, interpretada por Letícia Spiller. Essa medalha se tornará um símbolo importante na história, representando a união da família.

As gravações da novela ocorreram em locais pitorescos de Goiás, incluindo as cachoeiras Coqueiro e Garganta, intensificando o tom poético e regional da produção. Além de Paula, o elenco contará com as presenças especiais de Ana Castela, Maiara & Maraisa e Michel Teló, que interpretarão a si mesmos e farão parte da trama até o final. A inclusão dessas figuras traz um aspecto de autenticidade à novela, que busca retratar fielmente o universo sertanejo moderno.

### Um Romance com Música e Identidade

“Coração Acelerado” será gravada em locações reais em Goiás e promete uma narrativa leve, repleta de romance, humor e música sertaneja. A história foca em Agrado Garcia, uma jovem cantora que cresceu em caravanas musicais e sonha em se destacar no cenário sertanejo sem esquecer suas raízes. Seu personagem é inspirado em grandes nomes da música, como Marília Mendonça e Simone & Simaria, representando a força feminina nesse estilo musical.

Durante sua infância, Agrado conhece João Raul, interpretado por Filipe Bragança, um garoto que também deseja se tornar cantor. Depois de anos separados, o destino os reúne novamente quando João Raul, agora famoso, tenta encontrar Agrado nas redes sociais. Essa busca provoca ciúmes e intrigas em sua namorada, Naiane Sampaio, interpretada por Isabelle Drummond.

Com direção artística de Carlos Araújo, “Coração Acelerado” substituirá a novela “Dona de Mim” na faixa das 19h. A produção é parte de uma estratégia da Globo para valorizar histórias regionais e sonoridades populares, explorando o Brasil contemporâneo através da música sertaneja.