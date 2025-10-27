Fruta aliada do fígado previne gordura no órgão; saiba mais

O fígado é um órgão fundamental para a saúde do corpo humano. Ele é responsável por desintoxicar o organismo, processar nutrientes e auxiliar na digestão. Por isso, é essencial adotar hábitos alimentares que promovam o bom funcionamento desse órgão. Uma fruta que pode ser muito benéfica nessa questão é a toranja, embora não seja muito comum na mesa dos brasileiros.

Além de manter uma dieta equilibrada, a prática de exercícios físicos e a eliminação de hábitos prejudiciais, como o consumo excessivo de álcool e alimentos ricos em gordura, são importantes para a saúde do fígado. A toranja, uma fruta cítrica que é parente da laranja, pode ajudar a prevenir condições como a esteatose hepática, conhecida popularmente como fígado gorduroso. Essa condição ocorre quando há um acúmulo excessivo de gordura nas células do fígado.

A toranja é rica em flavonoides, como a naringenina e a naringina, que possuem ação antioxidante e são reconhecidos por suas propriedades benéficas. Esses compostos ajudam a reduzir processos inflamatórios e protegem as células do fígado contra danos. Além disso, estudos indicam que o consumo de toranja pode auxiliar na regulação do acúmulo de gordura no fígado, que é considerado um fator de risco para a esteatose hepática não alcoólica.

Uma maneira simples de incluir a toranja na alimentação é consumi-la in natura, o que garante a ingestão de fibras e maximiza seus benefícios. O consumo em forma de suco também é uma opção, mas a fruta inteira oferece vantagens adicionais, como a participação nas enzimas que ajudam na desintoxicação do corpo, facilitando a eliminação de substâncias prejudiciais.

Contudo, é importante estar atento a algumas situações. A toranja pode interagir com certos medicamentos, portanto é recomendado que pessoas que usam medicamentos consultem um profissional de saúde antes de incluir essa fruta na dieta. Além disso, é sempre prudente manter um equilíbrio e evitar excessos em qualquer alimentação.