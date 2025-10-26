Rio Branco e Azuriz garantem vagas nas semifinais da Taça FPF

Rio Branco e Azuriz avançam para as semifinais da Taça FPF
Neste domingo (26), Rio Branco e Azuriz garantiram suas vagas nas semifinais da Taça FPF, cada um com um desempenho distinto em suas partidas.
O Rio Branco, após perder por 2 a 0 na partida de ida contra o Batel, precisava reverter a situação. E conseguiu com uma performance impressionante, vencendo o adversário por 5 a 0. A equipe adotou uma tática ofensiva desde o início e não deu chances ao Batel. Os gols foram marcados por Vitor (gol contra), Balotelli no primeiro tempo, e Adiel, que fez dois gols, e Dhirodan, que completou a goleada na etapa final.
Do outro lado, o Azuriz jogou no Estádio Os Pioneiros e, após vencer a partida de ida por 2 a 1 em Campo Mourão, já tinha uma vantagem que lhe permitia garantir a classificação mesmo com um empate de 1 a 1 contra o Nacional. O time da casa conseguiu abrir o placar com um gol de Dioran no primeiro tempo, mas Matheusinho fez o gol de empate para o Azuriz na segunda metade do jogo.
Com esses resultados, o Rio Branco se prepara para enfrentar o Cianorte nas semifinais. O Cianorte, embora tenha perdido para o Foz do Iguaçu por 2 a 1 no segundo jogo, havia vencido a partida de ida por 3 a 1, o que lhe garantiu a passagem para a próxima fase.
Por sua vez, o Azuriz agora aguarda o vencedor do Atletiba, que terá o jogo decisivo na quarta-feira (29), após um empate de 0 a 0 na partida de ida no Couto Pereira.
As semifinais prometem bons confrontos, e a expectativa é alta entre os torcedores de ambos os times.