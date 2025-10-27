SBT apresenta contraproposta e mantém comandante Hamilton

Após mais de 30 anos de carreira no SBT, o Comandante Hamilton reconsiderou sua decisão de deixar a emissora e permanecerá na programação. Com 69 anos, o piloto aceitou uma nova proposta que envolve a criação de um programa focado em ações sociais, uma área que considera essencial em sua trajetória.

Na última sexta-feira, Hamilton havia anunciado que planejava se desligar do SBT para investir em projetos próprios e no crescimento de seu canal no YouTube. No entanto, a emissora rapidamente apresentou uma proposta que despertou seu interesse: desenvolver um projeto com foco social, levando-o a repensar sua saída.

Em entrevista, ele reforçou que sua decisão de ficar na emissora não está relacionada a políticas ou questões financeiras. A motivação principal é o desejo de ajudar a comunidade, especialmente crianças, uma forma de retribuir o apoio recebido ao longo de sua carreira. “Eu quero devolver o que recebi. Sinto que o povo está abandonado pelo poder público”, declarou.

Apesar da intenção inicial de sair em um clima de gratidão e respeito, Hamilton apareceu como de costume no programa “Primeiro Impacto” na segunda-feira, surpreendendo a todos. Durante a conversa, ele confirmou sua permanência no SBT e que as discussões sobre o novo programa estão em andamento. Ele também mencionou a necessidade de reorganizar sua agenda para equilibrar o trabalho no SBT e as transmissões ao vivo em seu canal no YouTube.

José Hamilton Alves da Rocha, mais conhecido como Comandante Hamilton, é um dos pioneiros na cobertura jornalística aérea no Brasil, sendo reconhecido por reportagens exclusivas sobrevoando São Paulo e a região metropolitana. Sua carreira na televisão começou em 1993, quando foi chamado por Gugu Liberato para participar do “Domingo Legal”. Desde então, trabalhou com diversos apresentadores renomados, como Sonia Abrão e José Luiz Datena.

O SBT também confirmou oficialmente que Hamilton ficará na emissora. Em caso de ausência dele em gravações, um membro de sua equipe o substituirá. O canal ainda está definindo o formato do novo programa que será desenvolvido por ele.