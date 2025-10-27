Audiência de ‘Mãe’ coloca Record à frente do SBT na estreia

Na noite de segunda-feira, 27 de outubro, a Record apresentou a nova novela turca “Mãe”, que é uma adaptação da popular série internacional “Anne”. A atração foi exibida das 21h às 21h45 e conseguiu a vice-liderança de audiência no horário, registrando uma média de 5,9 pontos e um pico de 7,6 pontos. Os dados são de uma medição preliminar na Grande São Paulo.

A novela alcançou 9,1% de participação na audiência, superando o SBT, que ficou com 3,5%, e a TV Cultura, com 0,9%. Contudo, a Globo ainda se destacou na liderança com 24,7 pontos. Em termos de audiência, cada ponto corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios, o que é um dado essencial para o mercado publicitário.

“Mãe” sucede a novela “O Senhor e a Serva” na faixa das 21h e manteve o desempenho de audiência, indicando aceitação positiva entre os telespectadores. A estreia foi bem recebida, sendo elogiada pela sua cinematografia e por um enredo que toca em questões emocionais profundas. Esses são elementos que evidenciam o recente investimento da Record em dramaturgia estrangeira.

### Enredo: Um Drama de Amor e Coragem

A trama gira em torno de Zeynep, interpretada por Cansu Dere, uma professora que descobre que sua aluna, Melek, vivencia maus-tratos em casa. Ao perceber a gravidade da situação, Zeynep decide fugir com Melek, oferecendo uma nova vida à criança. Essa ação muda completamente o destino das duas.

Melek, a menina, vive em um ambiente familiar conturbado com sua mãe biológica, Sule, e seu padrasto, Cengiz. A relação entre os três é marcada por abusos, e o enredo explora como o laço entre Zeynep e Melek se transforma em um vínculo maternal. A história levanta questões sobre proteção e redefine o que significa ser mãe.

A direção é de Merve Girgin Aytekin, com roteiros escritos por Berfu Ergenekon e Merve Gür. “Mãe” mistura drama e momentos de ternura, trazendo reflexões sobre afeto, empatia e perdão. A produção turca já foi um sucesso em mais de 20 países e recebeu prêmios em festivais internacionais.

Com atuações marcantes e uma estética cuidada, a novela tem potencial para conquistar o público brasileiro, apresentando uma narrativa que combina sensibilidade e uma crítica social relevante.

### Exibição

“Mãe” é exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, na Record. Os interessados podem assistir aos episódios completos e transmissões ao vivo na plataforma de streaming RecordPlus.