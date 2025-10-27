Encontro sobre marketing e preparação para 2026 no escritório de criatividade

O evento Pega Essa Ideia está de volta, desta vez com o foco em como se preparar para 2026. A iniciativa, promovida pelo Escritório de Criatividade (EDC), ocorrerá no Hub Estação, em Ponta Grossa, no dia 14 de novembro, às 19h, com entrada gratuita.

Em um cenário de constante transformação, as decisões tomadas hoje têm um impacto significativo no futuro. O Pega Essa Ideia se propõe a criar um ambiente interativo para profissionais, empreendedores e criativos, direcionando as conversas para a troca de conhecimentos e a construção de relacionamentos que podem gerar oportunidades de negócios. O evento promete ser mais do que uma série de palestras, com um formato que incentiva a participação ativa do público. Os participantes poderão fazer perguntas, debater e criar redes de contato, ideal para encontrar parceiros e obter insights práticos.

Três palestrantes foram convidados para compartilhar suas experiências e conhecimentos:

Chris Paes : abordará inovações e estratégias de marketing para quem deseja se manter relevante em 2026.

: abordará inovações e estratégias de marketing para quem deseja se manter relevante em 2026. Lucas “Frodo” Martins : falará sobre o impacto da inteligência artificial como um novo campo de batalha no tráfego digital.

: falará sobre o impacto da inteligência artificial como um novo campo de batalha no tráfego digital. Luan Estevão: discutirá a importância de entender o mercado antes de realizar vendas.

“Hoje em dia, o mercado não permite improvisos. Precisamos agir de forma estratégica, compartilhar conhecimentos e construir redes que tragam resultados”, afirma Chris Paes, que é o idealizador do projeto e líder no EDC.

O Pega Essa Ideia não é apenas um evento, mas uma plataforma que busca expandir para outras cidades e regiões, promovendo a troca de informações entre empresários. O EDC está aberto para parcerias com instituições, universidades e associações interessadas em apoiar edições locais.

Detalhes do Evento:

Data : 14 de novembro de 2025

: 14 de novembro de 2025 Horário : 19h

: 19h Local : Hub Estação, Ponta Grossa (PR)

: Hub Estação, Ponta Grossa (PR) Entrada: gratuita, mas as vagas são limitadas.

O Pega Essa Ideia integra marketing, vendas, inovação e negócios criativos, focando em conversas práticas e colaborativas, além de promover o networking e a aplicação imediata do conhecimento.