Idoso de 73 anos é detido por crimes sexuais no Paraná

Um homem de 73 anos foi preso na sexta-feira, 24 de outubro, em Loanda, no Noroeste do Paraná, sob suspeita de cometer crimes graves, incluindo estupro de vulnerável, importunação sexual e stalking. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado.

De acordo com a delegada Isabela Martins, que está à frente do caso, o homem é investigado por abusar sexualmente de pelo menos três vítimas. A investigação teve início a partir do relato de uma delas, que levou à descoberta de outras vítimas e ao reconhecimento de um padrão de comportamento que se estendeu por várias décadas.

A delegada Martins detalhou que os crimes começaram quando as vítimas eram crianças ou adolescentes e que, com o passar dos anos, o suspeito continuou invadindo a privacidade delas, realizando atos de assédio e outras ações de natureza sexual.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) tem se comprometido a combater rigorosamente a violência sexual e destaca a importância das denúncias. A delegada reiterou que a coragem de uma única vítima pode ser fundamental para interromper um ciclo de violência que afeta muitas pessoas.

Para denúncias anônimas relacionadas a crimes contra crianças, adolescentes e mulheres, as pessoas podem ligar para os números 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em situações de emergência, a orientação é contatar a Polícia Militar pelo telefone 190.

O homem, após a prisão, foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. A continuidade desse tipo de investigações é essencial para garantir a segurança e a proteção das vítimas.