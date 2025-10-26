Rainha da sucata e A viagem se encontram antes das 17h

A Globo anunciou que a novela “Rainha da Sucata” será a próxima atração do programa Vale a Pena Ver de Novo. A exibição desse clássico da teledramaturgia, escrito por Silvio de Abreu, está programada para começar no dia 3 de novembro e irá substituir a novela “A Viagem”. Essa escolha faz parte das comemorações de 60 anos da emissora.

Na trama, Regina Duarte retorna à televisão após um longo tempo, interpretando Maria do Carmo Pereira, uma empresária que prospera com o ferro-velho herdado de seu pai, papel de Lima Duarte. “Rainha da Sucata” explora o confronto entre os "novos ricos" e a decadência da elite paulistana, um tema relevante na teledramaturgia dos anos 1990.

O elenco conta ainda com Gloria Menezes, que interpreta a vilã Laurinha Figueroa, e Tony Ramos, que vive Edu Figueroa. A novela é conhecida por seu humor ácido e críticas sociais, características que a tornaram um dos grandes sucessos da década de 90.

Regina Duarte já gravou chamadas promocionais convidando os espectadores a rever a história. Essa ação é similar à realizada por Betty Faria, que promoveu o relançamento de “Tieta”.

Durante a semana de estreia, entre os dias 3 e 7 de novembro, “Rainha da Sucata” será exibida às 17h, junto com os episódios finais de “A Viagem”. Esta última novela tem alcançado uma média de 17 pontos na Grande São Paulo.

Com o retorno de “Rainha da Sucata”, a Globo reafirma seu compromisso em revisitar clássicos que marcaram época e reconhecer a importância de suas produções históricas na formação da teledramaturgia no Brasil.