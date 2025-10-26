Fase da lua hoje (26/10): consulte o calendário lunar

Neste domingo, 26 de outubro, a lua está na fase nova, com apenas 18% de visibilidade. Esta fase lunar se estende até o dia 28 de outubro, quando começará a transição para a lua crescente.

Durante a fase nova, a lua é praticamente invisível à noite, porém pode ser vista durante o dia. Neste período, a força gravitacional da lua é mais intensa, causando marés chamadas de sizígias, que podem ser notadas nos oceanos.

Para aqueles que desejam observar o céu, mesmo diante da ausência de luz da lua, algumas dicas podem ser úteis. É recomendável se afastar de áreas com poluição luminosa e utilizar um telescópio ou binóculos para melhor visualização. Pôr do sol e nascer do sol também são momentos ideais para observar outras constelações.

No campo da agricultura, a lua nova é considerada um período de recuperação para as plantas, em que a energia se concentra nas raízes. Agricultores costumam aproveitar essa fase para realizar plantios que favoreçam o desenvolvimento abaixo da superfície.

A lua nova é associada a momentos de introspecção e renovação. Sua ausência de luz é muitas vezes vista como uma oportunidade para “limpar” e reiniciar processos pessoais e emocionais.

No dia 26 de outubro, a lua está alinhada com o signo de Sagitário, trazendo uma atmosfera de otimismo e entusiasmo. Os indivíduos são incentivados a buscar equilíbrio emocional, praticar a gentileza, valorizar parcerias e apreciar a beleza ao redor.

O calendário lunar de outubro é o seguinte:

– Lua crescente: 29 de setembro e 29 de outubro

– Lua cheia: 7 de outubro

– Lua minguante: 13 de outubro

– Lua nova: 21 de outubro

As fases da lua se sucedem com padrões distintos que influenciam as marés e podem afetar práticas agrícolas e as emoções humanas. O ciclo completo dura cerca de 29 dias, com cada fase se estendendo por aproximadamente sete dias.