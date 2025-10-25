Apostas do MS ganham R$ 138 mil na quina

Mega-Sena: Quatro apostas de MS acertam quina e levam R$ 138 mil

No sábado, dia 25 de outubro, ocorreu o concurso 2.932 da Mega-Sena, e os números sorteados foram 4, 13, 25, 36, 40 e 53. O prêmio principal de R$ 96.166.949,14 foi conquistado por uma aposta feita em Ourinhos, São Paulo.

No entanto, quatro apostas feitas no estado de Mato Grosso do Sul também se destacaram. Elas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e, juntas, faturaram R$ 138.991,46. As apostas vencedoras foram registradas nas cidades de Aquidauana, Dourados e Fátima do Sul. Desse total, três apostas eram simples, com uma aposta de cota única custando R$ 6, enquanto um bolão de Aquidauana, que envolveu oito cotas e apostou em sete números, ganhou R$ 55.596,56.

Além das apostas ganhadoras, o concurso proporcionou mais de 144 apostas vencedoras em todo o país na categoria quina, com cada uma recebendo R$ 27.798,30. Ao todo, 6.869 apostadores acertaram a quadra, incluindo 99 do Mato Grosso do Sul, que levarão R$ 960,58 cada um.

Os prêmios podem ser retirados a partir do próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

Para aqueles que desejam tentar a sorte novamente, a próxima chance de ganhar com os jogos da Caixa será na segunda-feira, dia 27, a partir das 19h. As loterias Dia de Sorte, Quina, Lotomania, Super Sete e Lotofácil estarão disponíveis para apostas nessa data.

Resultados do concurso de sábado (25):

Mega-Sena (2.932) Prêmio: R$ 96.166.949,14 Dezenas: 4, 13, 25, 36, 40, 53

Mais Milionária (297) Prêmio: R$ 10.000.000,00 Dezenas: 1, 8, 10, 37, 40, 45

Dia de Sorte (1.133) Prêmio: R$ 200.000,00 Dezenas: 4, 8, 10, 12, 20, 21, 26

Quina (6.862) Prêmio: R$ 17.406.991,48 Dezenas: 11, 39, 51, 62, 68

Timemania (2.312) Prêmio: R$ 39.000.000,00 Dezenas: 5, 6, 10, 21, 59, 65, 74

Lotofácil (3.522) Prêmio: R$ 1.800.000,00 Dezenas: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24



Aproveite as próximas oportunidades de apostá-las e boa sorte!