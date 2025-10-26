Estreia de ‘Três Graças’ registra baixa audiência às 21h

A nova novela das 21h da TV Globo, "Três Graças", teve uma estreia abaixo das expectativas. Na sua primeira semana, a trama, criada por Aguinaldo Silva, obteve médias de audiência entre 21 e 23 pontos, um resultado considerado insatisfatório comparado a outras produções recentes do mesmo horário. No sábado, dia 25 de outubro, a novela registrou um pico de apenas 16 pontos.

Em média, "Três Graças" alcançou aproximadamente 21,5 pontos na Grande São Paulo, marcando seu desempenho como o pior para uma novela das 21h nos últimos anos. Para se ter uma ideia, "Um Lugar ao Sol", que detém o recorde negativo dessa faixa, começou com 23,2 pontos, enquanto "Vale Tudo", uma das novelas mais lembradas, estreou com 22,3 pontos, atingindo 19 pontos no primeiro sábado.

Esse desempenho tem gerado preocupação entre os executivos da emissora, que veem "Três Graças" como uma importante aposta para os próximos meses, especialmente por marcar o retorno de Aguinaldo Silva, que estava afastado da TV por cinco anos.

A novela conta a história das irmãs Lígia Maria das Graças, interpretada por Dira Paes, Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, e Maria Amável, vivida por Nanda Costa. As personagens enfrentam desafios relacionados a disputas familiares, ambição e reviravoltas, ambientadas no subúrbio carioca. O enredo mistura humor, drama e crítica social, características marcantes da obra de Aguinaldo Silva.

Além de Aguinaldo, a equipe criativa conta com Virgílio Silva e Zé Dassilva como co-autores, e Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Cláudia Gomes como colaboradoras. A direção é compartilhada por Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, sob a supervisão de Luis Felipe Sá e Luiz Henrique Rios.

"Três Graças" está prevista para ter 179 capítulos e deve ir ao ar até maio de 2026, quando será substituída pela nova novela "Quem Ama Cuida", de Walcyr Carrasco.

Ficha Técnica de "Três Graças":