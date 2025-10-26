Notícias

Homem é hospitalizado com traumatismo após queda de moto em PG

Na noite de sábado, 25 de setembro, um homem sofreu um grave acidente de motocicleta no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, resultando em traumatismo cranioencefálico. O incidente ocorreu na Rua Visconde de Araguaia, onde, segundo informações, o motociclista caiu ao passar por uma lombada.

Testemunhas relataram que o motociclista não estava usando o capacete de forma adequada, o que contribuiu para os ferimentos na cabeça. Após a queda, ele foi rapidamente socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os profissionais do Samu trabalharam para estabilizar o homem antes de transportá-lo para o Hospital Regional de Ponta Grossa. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o estado de saúde do motociclista.

Esse incidente ressalta a importância do uso correto de equipamentos de segurança, como o capacete, para evitar lesões graves em acidentes de trânsito.

Diogo Sobral

