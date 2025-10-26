Chuva forte provoca alagamentos e queda de árvore em Campo Grande

Uma forte chuva atingiu Campo Grande neste domingo (26), causando diversos transtornos, como alagamentos e queda de árvores em vários bairros. A chuva começou rapidamente e, em apenas 10 minutos, resultou em um grande volume de água nas ruas, principalmente no bairro Santo Amaro, onde moradores conseguiram captar a força da correnteza em vídeos.

Na Vila Alba, uma árvore caiu na Rua Silveira Martins, bloqueando parcialmente a via. Deivid Santos, um morador da região, relatou que, embora a chuva tenha diminuído, ela foi bastante intensa inicialmente e um galho grande de uma árvore caiu na rua, o que causou transtorno aos motoristas.

Os bairros Pioneiros, Carandá Bosque e Vivendas do Parque também enfrentaram chuvas fortes na mesma tarde. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) já havia advertido sobre a possibilidade de tempestades com raios, rajadas de vento e até mesmo a ocorrência de granizo. Essas condições climáticas são resultado da interação entre uma frente fria, a presença de umidade e calor, além de áreas de baixa pressão na atmosfera.

O Cemtec indicou que as chuvas podem trazer acumulados significativos, superando 30 mm em 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul do estado. Mais de 47 cidades estão sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) por risco de chuvas fortes, com previsões de acumulados entre 30 a 60 mm/h, podendo chegar até 100 mm/h em algumas áreas.

As cidades afetadas incluem Dourados, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nova Alvorada do Sul, Vicentina e Terenos. A população deve ficar atenta às condições climáticas e tomar as devidas precauções para evitar transtornos.