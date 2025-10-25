Nova fase de Três Graças com Miguel Falabella e elenco renovado

A novela “Três Graças” passará por uma mudança significativa a partir da próxima quarta-feira, dia 29, com a introdução de dois novos personagens: Kasper e João Rubens, interpretados por Miguel Falabella e Samuel de Assis. Eles chegam à trama acompanhados da filha, Maggye, que é interpretada por Mell Muzzillo. Este novo arco será marcado por momentos emocionantes, reencontros familiares e o início de uma rivalidade que promete agitar a história.

Durante uma visita à família Ferette, Kasper enfrenta uma tragédia: a morte inesperada de seu irmão. Com essa perda, ele decide acolher a sobrinha Lucélia, que será vivida por Daphne Bozaski e agora está órfã. Essa decisão gera uma intensa disputa entre Maggye e Lucélia, que rivalizarão não apenas em questões familiares, mas também em questões emocionais, trazendo à tona intrigas que prometem movimentar a trama nos próximos capítulos.

Com a entrada de Falabella e Assis, “Três Graças” se aproxima de uma nova fase, incorporando elementos de comédia dramática e críticas sociais. Falabella traz seu humor refinado, enquanto Assis contribui com profundidade emocional, enriquecendo as relações entre os personagens. Daphne Bozaski, conhecida por seus papéis em produções populares como “Malhação – Viva a Diferença” e “Família é Tudo”, assume um papel central como Lucélia, intensificando as tensões familiares.

A novela, criada e escrita por Aguinaldo Silva, tem o apoio de Virgílio Silva e Zé Dassilva, com colaboração de Patricia Moretzsohn, Márcia Prates e Cláudia Gomes. A direção é compartilhada por Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, com Luis Felipe Sá como diretor geral e Luiz Henrique Rios na direção artística.

Desde seu lançamento em 20 de outubro de 2025, “Três Graças” tem se mostrado popular, registrando uma média de 22 pontos de audiência em São Paulo, embora essa marca seja considerada baixa pela faixa das nove da emissora. A novela tem um total de 179 capítulos programados e deve ser exibida até maio de 2026, quando dará lugar a “Quem Ama Cuida”, a nova produção de Walcyr Carrasco.