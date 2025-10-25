Polícia executa mandados após assassinato de brasileiro

Na sexta-feira, 24 de outubro, a Polícia Nacional do Paraguai realizou uma operação em Pedro Juan Caballero, especificamente no Bairro General Genes, cumprindo ao menos três mandados de busca. O objetivo é investigar um ataque a tiros que ocorreu no dia 21 de outubro, quando o empresário Luis César Argüello, de 44 anos, foi ferido e o brasileiro Vitor Manuel Benites, de 46 anos, foi morto.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam celulares, sistemas de gravação de segurança e outros materiais de residências e oficinas que levantaram suspeitas. Uma das casas inspecionadas foi identificada como o local de saída de um veículo Fiat Fastback cinza que teria sido usado pelos atiradores. Também foi vistoriada uma oficina mecânica na região. Embora inicialmente não houvesse ninguém no local, a proprietária se apresentou posteriormente e começou a colaborar com a investigação. A polícia agora tenta descobrir se ela possui alguma ligação com os suspeitos.

Os itens recolhidos estão sendo analisados na tentativa de identificar pessoas que estavam na área no momento do ataque. Até o momento, os autores do crime não foram localizados ou identificados, mas o comissário Hugo Grance, responsável pelas investigações, acredita que as evidências coletadas poderão ajudar a revelar mais sobre os envolvidos.

O atentado aconteceu por volta das 18h30 do dia 21 de outubro, quando Luis César Argüello dirigia seu Jeep Compass e foi atacado no cruzamento das ruas Carlos Domínguez e General Bruguez, no Bairro Guaraní. O carro dele foi alvo de cerca de 40 disparos. Vitor Benites estava em uma oficina próxima e acabou sendo fatalmente atingido. Um adolescente de 15 anos também foi ferido de raspão, mas não corre risco de vida. Após o ataque, Argüello foi levado ao Hospital San Lucas, onde passou por cirurgia e está fora de perigo.

Vale lembrar que o empresário já havia sido investigado em um caso anterior, quando quase três toneladas de cocaína foram apreendidas em Villeta, em 2020. Isso levanta a possibilidade de que o ataque esteja relacionado a disputas no mundo do crime. A polícia indica que Argüello era o alvo principal e que as outras vítimas foram atingidas de forma colateral.

A investigação continua em andamento, com a expectativa de que mais detalhes sobre o caso sejam esclarecidos nos próximos dias.