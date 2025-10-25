Rotary Club de Ponta Grossa lança campanha contra poliomielite

Notícias

Autor Diogo Sobral
Rotary Club Intensifica Luta Contra a Poliomielite em Ponta Grossa

No dia 24 de outubro, que marca o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, o Rotary Club Ponta Grossa Campos Gerais aproveitou a ocasião para reforçar a importância da vacinação e do trabalho de erradicação da doença. Desde 1988, o Rotary é um dos principais aliados na luta global contra a poliomielite, tendo contribuído com mais de 2,1 bilhões de dólares e um grande número de horas de trabalho voluntário. Essas ações ajudaram a vacinar quase 3 bilhões de crianças e reduzir os casos da doença em 99,9%.

Durante uma reunião ordinária, rotarianos discutiram a necessidade de intensificar os esforços para erradicar a poliomielite em todo o mundo. Apesar de o Brasil ter eliminado a doença, ainda há registros de casos em outros países, como Paquistão e Afeganistão, onde foram contabilizados, respectivamente, 24 e 4 casos em 2025.

A roupa temática e banners foram utilizados na reunião como parte de uma campanha de conscientização. “Os Rotarys ao redor do mundo trabalham durante o ano todo para arrecadar recursos que garantam a disponibilidade das vacinas. No mês de outubro, essas ações ganham ainda mais força”, afirmou a rotariana Cleonice F. Martins.

Na semana passada, o Rotary Club Ponta Grossa Campos Gerais realizou um evento com idosos, gestantes e mães, no qual o Zé Gotinha, símbolo da campanha de vacinação, esteve presente. O objetivo foi enfatizar a relevância das vacinas para a saúde das crianças.

Os integrantes do Rotary convidam a população a colaborar com a campanha e buscarem informações com rotarianos sobre como contribuir. A meta é não apenas eliminar os últimos casos de poliomielite, mas também manter o Brasil livre dessa doença.

