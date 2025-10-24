Álvaro Dias fala sobre convite do MDB e ingratidão na política

Ex-Senador Álvaro Dias Rompe com o Podemos e Aponta Direção de Novo Partido

O ex-senador do Paraná, Álvaro Dias, anunciou sua saída do Podemos, partido que ajudou a fundar e pelo qual foi candidato à Presidência em 2018. Em entrevista à Rádio Jovem Pan News, ele expressou descontentamento com a postura atual da sigla, afirmando que o Podemos abandonou seus objetivos originais. Álvaro descreveu a política como um ambiente de "injustiça, ingratidão e traição".

Dias criticou a atenção excessiva que partidos têm dado ao crescimento de suas bancadas de deputados federais, ressaltando que isso resulta em um aumento dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Segundo ele, essa preocupação com o dinheiro tem prejudicado a verdadeira missão política dos partidos.

Além das críticas à busca por recursos financeiros, o ex-senador também destacou a falta de democracia interna no Podemos. Ele mencionou que há um movimento para que a presidência do partido, no Paraná, seja ocupada pela mãe do deputado federal Felipe Francischini, do União Brasil, enquanto ele trocar de legenda e assumir a liderança do Podemos quando houver a janela partidária. Álvaro apontou que a falta de convenções internas enfraquece a proposta inicial do partido.

Ao abordar seu futuro político, Álvaro Dias revelou que recebeu convites do MDB e da Rede Sustentabilidade, mas deixou claro que sua decisão sobre qual partido se filiar não será baseada apenas na possibilidade de disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026. Ele afirmou que está avaliando suas opções e que ainda precisa de tempo para decidir se será ou não candidato.

A saída de Álvaro Dias do Podemos marca mais um capítulo em sua trajetória política, que já inclui diversas alianças e candidaturas ao longo dos anos. Ele enfatizou que, após o que considera uma traição aos valores que o partido deveria manter, busca um novo espaço onde se sinta mais alinhado aos seus princípios.