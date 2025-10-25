Coração acelerado: amor e rivalidade na nova novela goiana

A TV Globo está prestes a lançar uma nova novela chamada “Coração Acelerado”, que irá substituir a trama "Dona de Mim" na programação das 19h. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção de Carlos Araújo, a novela será exibida a partir do dia 12 de janeiro de 2026. Com um foco no sertanejo, a produção promete explorar temas como romance, rivalidade e o empoderamento feminino dentro do contexto musical do interior de Goiás.

A história será gravada em locações autênticas em Goiás, combinando elementos de ficção, regionalismo e musicalidade para retratar a vida das duplas sertanejas. A trama abordará diversas narrativas sobre superação, amor proibido e a busca por autenticidade artística. A protagonista é Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma jovem cantora e compositora que cresceu em caravanas musicais e sonha em conquistar seu espaço na música sertaneja. Ela é inspirada por grandes vozes femininas do gênero, como Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, refletindo uma nova geração de artistas que valorizam suas raízes.

Na história, Agrado encontra João Raul, vivido por Filipe Bragança, em sua infância. João também tem o sonho de ser cantor, mas após um desencontro, eles se perdem de vista. Anos depois, já famoso, João tenta reencontrar Agrado através das redes sociais, o que gera ciúmes e intrigas na relação com sua namorada, a influenciadora Naiane Sampaio, interpretada por Isabelle Drummond.

Situada na fictícia cidade de Bom Retorno, a narrativa incorpora não apenas um romance, mas também conflitos familiares, disputas musicais e questões de identidade, refletindo a tensão entre a fama e a preservação das origens. Izabel de Oliveira, uma das autoras, destaca a relação íntima entre o gênero sertanejo e as novelas, apresentando o sertanejo como uma expressão que fala de amor e sentimentos.

Maria Helena Nascimento, também autora, comenta sobre a importância cultural da história, ressaltando o cenário moderno do sertanejo e a riqueza cultural da região Centro-Oeste. A equipe de produção contou com o apoio da TV Anhanguera e interações com artistas locais para enriquecer a narrativa.

Sob a direção de Carlos Araújo, conhecido por seu trabalho em produções como "Todas as Flores" e "Éramos Seis", "Coração Acelerado" buscará traduzir o sertanejo não apenas como uma trilha sonora, mas como um elemento narrativo essencial. A estética da novela enfatizará as belezas naturais de Alto Paraíso, Pirenópolis e Jardim de Maytrea, trazendo ao público a riqueza dos sons e das emoções do interior goiano.

Ficha Técnica