Reconhecimento ao povo brasileiro é tema central no Brasil de Fato

Neste sábado, 25 de novembro, o presidente Lula recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Filosofia e Desenvolvimento Internacional e Sul Global. A honraria foi concedida pela Universidade Nacional da Malásia, em uma cerimônia realizada no Hotel Shangri-La, em Kuala Lumpur, a capital do país asiático.

Durante o evento, Lula ressaltou que sua trajetória representa a luta e a superação de milhões de brasileiros. Ele destacou que o título é um reconhecimento não apenas a sua pessoa, mas ao povo brasileiro como um todo. A cerimônia foi presidida por Tuanku Muhriz, reitor da universidade e sultão do estado de Negeri Sembilan.

No seu discurso de agradecimento, o presidente enfatizou a importância de fortalecer a cooperação entre os países do Sul Global. Ele afirmou que é fundamental interromper os mecanismos que, por séculos, têm permitido que o mundo desenvolvido se beneficie em detrimento das economias emergentes e em desenvolvimento. Lula expressou que receber o título não é um ponto final em sua luta, mas sim um incentivo para continuar trabalhando por um mundo mais justo e sustentável, onde os países do Sul Global tenham voz ativa.

Lula viajou à Malásia para participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e da 20ª Cúpula do Leste da Ásia. Sua presença é histórica, pois é a primeira vez que um presidente brasileiro é convidado a participar de uma Cúpula da Asean. Além disso, esta é a primeira visita oficial de um chefe de Estado brasileiro ao país em 30 anos.

Durante a visita, Lula assinou sete acordos de cooperação em áreas como tecnologia, ciência, semicondutores, inovação e agropecuária, promovendo a troca de experiências entre os países participantes.

Na cerimônia do título, o presidente também comentou sobre a proximidade da COP30, a Conferência das Partes que ocorrerá de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará. Ele afirmou que esta conferência será “a COP da verdade”, ressaltando a necessidade de agir com base na ciência para enfrentar a crise climática.

Segundo Lula, menos de 70 países apresentaram novas metas para reduzir emissões de gases de efeito estufa, e entre os grandes poluidores, apenas 14 cumpriram suas obrigações. Ele alertou que, mesmo que as metas atuais sejam atingidas, o planeta pode ultrapassar o limite de aumento de temperatura de 1,5 grau. O presidente destacou a responsabilidade dos países ricos em proteger o futuro do planeta, alegando que a busca por lucros muitas vezes leva à negligência em relação ao meio ambiente.