Incêndio em Campo Mourão provoca morte de 65 mil pintinhos

Na madrugada de sexta-feira, 24 de outubro, um incêndio de grandes proporções atingiu um aviário na zona rural de Campo Mourão, no Paraná. O fogo destruiu uma parte significativa de um galpão dedicado à criação de frangos. Aproximadamente 65 mil pintinhos, com apenas três dias de vida, morreram em decorrência das chamas.

As chamas iniciaram em um dos barracões do aviário, que possuía uma área total de 4.960 metros quadrados. Deste total, 2.000 metros quadrados foram consumidos pelo incêndio. O galpão, construído em alvenaria e com estrutura metálica, tinha o piso coberto por maravalha, um material altamente inflamável que facilitou a propagação do fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram um trabalho intenso para controlar o incêndio. O objetivo principal foi evitar que as chamas se espalhassem para outras construções da propriedade, o que poderia aumentar ainda mais os danos.

Apesar da rapidez com que o fogo se alastrou e a intensidade das chamas, os bombeiros conseguiram proteger outras áreas do aviário. No entanto, o incidente causou perdas significativas, incluindo a destruição da forração e da instalação elétrica do barracão, resultando em danos estruturais consideráveis.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Para esclarecer o ocorrido, uma perícia será realizada nos próximos dias. A comunidade local aguarda as investigações que poderão apontar a origem deste grave acidente e avaliar as medidas necessárias para evitar futuros incidentes semelhantes.