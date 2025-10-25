Gerluce descobre que Gilmar é casado em ‘Três Graças’

A história de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, enfrentará um grande desafio nos próximos capítulos da novela “Três Graças”. A trama ficará ainda mais intensa quando ela descobrir que Gilmar, por quem demonstra interesse, é casado e pai de dois filhos. Essa revelação surgirá em meio a um momento difícil da vida de Gerluce, que lida com a piora da saúde de sua mãe, Lígia, personagem de Dira Paes.

Gerluce, determinada a se reaproximar de Gilmar, decide embarcar no ônibus em que ele trabalha como motorista. Ao se sentar ao seu lado, ela compartilha suas preocupações e explica o motivo do distanciamento nos últimos dias. O clima entre os dois parecerá mais leve, mas a situação mudará drasticamente quando passageiras do ônibus notarem a interação e decidirem informar Kátia, a esposa de Gilmar.

Kátia, interpretada por Luciana Paes, não hesita em aparecer no coletivo acompanhada dos filhos. Ela provoca um escândalo, mostrando a aliança e revelando que é casada com Gilmar. Gerluce, surpresa, fica sem reação, enquanto os passageiros observam a cena.

Durante o tumulto, Gilmar tenta se justificar, afirmando que Gerluce apenas estava pedindo uma informação. No entanto, as passageiras desmentem a versão dele, alegando que a aproximação entre os dois já dura semanas. Gerluce, visivelmente abalada, tenta se explicar, mas enfrenta hostilidade do público no ônibus. Em meio a ofensas, ela é empurrada para fora do veículo.

Com lágrimas nos olhos, Gerluce observa o ônibus se afastar e reflete sobre a humilhação que sofreu por causa de Gilmar. Contudo, ela não se deixa abater e logo retoma sua determinação. Chamando um carro de aplicativo, ela parte rumo ao trabalho, decidida a seguir em frente.

A novela “Três Graças” conta com a criação e escrita de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e é dirigida artisticamente por Luiz Henrique Rios, com produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.