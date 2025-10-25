Idoso desmaia e derruba ponto de ônibus em PG

Na tarde deste sábado (25), um acidente ocorreu na rua Jacob Holzzman, próximo ao Ginásio Jamal Farjallah Bazzi, envolvendo um idoso de 61 anos. Ele estava voltando do mercado quando, aparentemente, perdeu a consciência e colidiu com um ponto de ônibus. A batida foi forte o suficiente para arrancar o ponto do local, e o veículo envolvido, um Citroen C4, acabou despencando em um barranco nas proximidades.

Equipes de Patrulhamento de Trânsito Viário foram acionadas para atender a ocorrência. Os agentes estão atualmente trabalhando na remoção dos destroços do acidente e na recuperação da área afetada.

O idoso sofreu ferimentos de gravidade moderada e foi prontamente levado para a Santa Casa, onde receberá os cuidados médicos necessários. A situação do atleta ainda não foi divulgada, mas a rapidez no atendimento é sempre crucial em casos como esse.

As autoridades locais ressaltam a importância de maior atenção no trânsito, especialmente em locais movimentados, para evitar episódios semelhantes.