Gonca Vuslateri brilha em nova novela turca da Record

A atriz Gonca Vuslateri se destaca em sua nova atuação como Şule Akçay na novela turca “Mãe”, que estreia nesta segunda-feira, 27 de outubro, na Record. Reconhecida por sua profundidade e intensidade, Gonca foi premiada como Melhor Atriz do Ano por um importante veículo de comunicação da Turquia, solidificando sua posição como uma das principais figuras da teledramaturgia do país.

A complexidade da personagem Şule Akçay

Na trama de “Mãe”, Şule é uma mulher que evoca sentimentos de indignação e empatia. Sua história é marcada por escolhas difíceis e pela luta para lidar com suas próprias dores. Gonca traduz essa complexidade emocional em sua atuação, equilibrando vulnerabilidade e dureza, o que a torna uma personagem central e impactante.

A trajetória de uma artista multifacetada

Nascida em Bursa, em 2 de setembro de 1986, Gonca teve seu início no mundo das artes aos nove anos. Com formação em teatro pelo Centro de Arte Müjdat Gezen, a atriz se destaca não apenas na atuação, mas também como autora, roteirista e poeta, com obras que abordam temas femininos e psicológicos. Além disso, ela atua como professora de teatro e já apresentou programas de rádio, mostrando sua versatilidade nas artes cênicas.

A história da novela “Mãe”

“Mãe” é uma adaptação da famosa série japonesa “Mother” e apresenta a comovente história de Zeynep, uma professora sensível e determinada, e Melek, uma menina que sofre com a negligência da família. As duas formam um laço inesperado e partem em uma jornada de amor, coragem e redenção, desafiando as normas sociais e demonstrando que a maternidade vai além do laço sanguíneo.

A novela promete tocar o coração do público brasileiro, trazendo à tona temas como empatia, sacrifício e amor incondicional, além de apresentar uma cinematográfica fotografia e atuações impactantes do elenco turco.