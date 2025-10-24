Motorista morto por caminhão é sepultado em cerimônia

Motorista morre após ser esmagado por caminhão em Curitiba

Curitiba – O motorista João Luiz Willian Moscon, de 37 anos, faleceu tragicamente na quarta-feira, dia 22, em um acidente na cidade de Campina Grande do Sul, que faz parte da região metropolitana de Curitiba. Ele será sepultado na manhã desta sexta-feira, dia 24, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade.

De acordo com informações obtidas, Willian estava dirigindo um Chevrolet Astra quando ocorreu a colisão. O caminhão envolvido no acidente estava fazendo um retorno quando o carro de Willian colidiu com ele, resultando em uma tragédia. Apesar de ter preferência na faixa, a Polícia Rodoviária Federal investiga a possibilidade de que o motorista do Astra estivesse em alta velocidade no momento do impacto.

O motorista do caminhão relatou que sentiu a colisão e afirmou que tentou prestar socorro a Willian, mas ficou muito abalado, pois o condutor do Astra morreu na hora. A cena do acidente foi marcada pela gravidade do ocorrido, gerando grande comoção na comunidade local.

Willian trabalhava em uma loja de carros e deixa três filhos. A sua morte gerou inúmeras homenagens nas redes sociais, com amigos e familiares expressando sua tristeza pela perda. A loja em que ele trabalhava fez uma publicação emocionada, destacando seu caráter, generosidade e visão como fundador e inspiração para todos.

“Descanse em paz, Willian. Gratidão por tudo que fez e representou para todos nós”, dizia a mensagem. A prima de Willian também se manifestou, pedindo que ele cuide de sua família de onde estiver.

O acidente chamou a atenção para a segurança no trânsito, e a investigação seguirá para esclarecer as circunstâncias que levaram a essa perda tão significativa para amigos e familiares.