Vídeo revela detalhes da execução de ex-candidato em Pedro Juan Caballero

Um vídeo gravado por câmeras de segurança do Shopping China, em Pedro Juan Caballero, captura o momento em que Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, ex-candidato a vereador em Coronel Sapucaia, é assassinado. O crime ocorreu na segunda-feira, dia 20, na fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, a cerca de 313 quilômetros de Campo Grande. As imagens do ataque foram divulgadas apenas na quinta-feira, dia 23.

Na gravação, é possível ver um homem com o rosto coberto se aproximando de Jonathan e disparando 16 vezes contra ele no estacionamento do shopping. Jonathan estava acompanhado de seu amigo, Eduardo Flor Cantaluppi, de 22 anos, que também foi atingido, mas sobreviveu ao ataque. Após a ação, os criminosos fugiram em duas caminhonetes: uma Toyota vermelha e um T-Cross branco.

O vídeo mostra Jonathan se aproximando de uma caminhonete Ford Raptor vermelha, momentos antes do ataque. Uma árvore no estacionamento dificultou parcialmente a visão dos disparos, mas a cena da execução foi registrada.

Os dois amigos haviam saído da cidade de Capitán Bado e estavam prestes a deixar o shopping quando foram abordados pelos pistoleiros. A polícia, liderada pelo comissário Juan Morel, chefe adjunto do Departamento de Investigações de Pedro Juan Caballero, está analisando as imagens para tentar identificar os responsáveis pelo crime.

A divulgação do vídeo intensifica a busca por justiça em um caso que chocou a comunidade local, evidenciando a violência na região. As investigações continuam, e as autoridades estão empenhadas em esclarecer o episódio.