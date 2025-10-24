Emílio Dantas será o vilão Hudson na final da novela

O ator Emílio Dantas está prestes a retornar à programação da Globo. Após seu desempenho elogiado em “Vai na Fé”, ele agora foi escolhido para interpretar Hudson, que será o vilão na novela “Dona de Mim”, programada para o horário das 19h. Este novo personagem terá um papel decisivo no desenrolar da trama, tornando-se o principal antagonista de Sofia, personagem vivida por Elis Cabral.

Hudson é descrito como um vilão frio, cruel e manipulador. Ele fará de tudo para alcançar seus objetivos, colocando Sofia em situações de grande perigo. A sua chegada promete adicionar tensão e novos conflitos emocionais à parte final da novela, que tem atraído a atenção do público.

A colaboração de Emílio Dantas com a autora Rosane Svartman é um retorno significativo, já que ela também foi responsável por “Vai na Fé”, onde o ator interpretou o personagem Theo, que conquistou tanto o público quanto a crítica.

Além de seu trabalho na televisão aberta, Emílio Dantas tem se destacado em produções de streaming. Ele faz parte do elenco da série documental “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, que será lançada na HBO Max no dia 13 de novembro. O ator também está escalado para a série médica “Emergência 53”, uma produção original do Globoplay. Inicialmente prevista para estrear este ano, a série foi adiada para 2026, quando a plataforma planeja lançar uma nova safra de produções nacionais.

“Dona de Mim” segue em alta, alcançando uma média de 20 pontos de audiência em São Paulo, de acordo com dados recentes. A novela se consolidou como uma das mais bem-sucedidas da faixa das 19h desde “Vai na Fé”. O último capítulo está agendado para ir ao ar no dia 9 de janeiro de 2026.

Após o término de “Dona de Mim”, a novela “Coração Acelerado”, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, será a substituta. A nova trama, que terá no elenco nomes como Isadora Cruz, Gabz, Filipe Bragança e Isabelle Drummond, está marcada para estrear no dia 12 de janeiro de 2026.